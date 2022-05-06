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Як жити далі? Психологиня відповіла на важливі запитання, які хвилюють українців

6 Травня 2022, 15:56
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
страх,
Джерело: Depositphotos

Під час війни, яку Росія розв’язала проти України, страхи людей та їхні проблеми з ментальним здоров’ям загострилися. Багатьох українців цікавлять одні й ті ж запитання.

На деякі з найпопулярніших відповіла психологиня та учасниця реаліті Пара на мільйон (Новий канал) Катя Гурська.

  • Запитання №1. Цілковита невизначеність. Як жити далі?

– Для початку потрібно прийняти стан невизначеності. Погодитися з тим, що ви його відчуваєте, і це нормально. Далі – потрібно жити! І вчитися це робити в умовах нової реальності. Ставитися до цього, як до даності, – говорить Катя Гурська.

За її словами, невизначеність може загнати людину в могилу, а може дати мотиваційного стусана до саморозвитку. Треба намагатися змістити фокус уваги зі страху до дії. І просто робити щодня маленький крок до нового майбутнього.

  • Запитання №2. Страшно їхати в Київ, але потрібно. Що робити?

– Пошукати корінь страху, на чому він базується – страх смерті, відсутність роботи, почуття провини. Порівняти страхи з цінністю поїздки. Поринути думками в свій страх та спробувати відчути, наскільки ви готові прожити це в реальності. Можливо, ви зрозумієте, що страх перебільшений вашим сприйняттям. Або навпаки, що він вберігає вас від саморуйнування психіки. Після аналізу треба ухвалювати рішення з холодним розумом, — відповіла психологиня.

  • Запитання №3. Що робити, якщо турбують ракети?

–  Ракета не може турбувати як предмет. Подивіться глибше, що стоїть за цією тривогою. Який зі страхів? За своє життя, за життя дитини, за життя українців? Може, це страх безпорадності в ситуації? Залежно від відповіді можна шукати шляхи до заспокоєння, – вважає учасниця реаліті Нового каналу.

Водночас лише у спокійному стані можна ухвалювати адекватні рішення та бути в ресурсі, попри всі обставини.

Джерело
Новий канал
Теги
Поради психолога, Психологія
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