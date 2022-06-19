Сегодня, 19 июня, день медицинского работника.

Во время полномасштабного вторжения в мгновение ока все гражданские медики стали военными. Количество травм, редко встречающихся во время мирной жизни, возросло в сотни раз.

С 2014 года наших раненых военных чаще всего отправляли в Днепр. Медучреждения этого города имеют огромный опыт лечения травм, которые случились из-за вражеских мин и снарядов.

Сейчас смотрят

Факты ICTV пообщались с врачом-офтальмологом Валерием, работающим в одном из медучреждений Днепра.

По меньшей мере, 10 операций в день – так сейчас работают хирурги-офтальмологи в этой больнице. Наплыв пациентов с поражениями глаз разной степени тяжести за месяцы полномасштабного российского вторжения увеличился в несколько раз.

Ранения, говорят медики, стали тяжелее, в частности из-за вражеского вооружения, которое не применял агрессор в 2014 году. Больница работает 24/7 – бесплатную помощь оказывают всем без исключения.

– За восемь лет войны в нашем медучреждении прооперировали восемь пациентов с травмами, которые привели к полному разрушению глаза и его удалению. А за месяцы полномасштабного вторжения уже сделали более 40 подобных удалений глаз, — рассказывает врач-офтальмолог Валерий.

Не позиционная, а артиллерийская дуэль — именно так сейчас характеризуют боевые действия не только наши защитники, но и медики. Ежедневно только через операционные отделения этого медучреждения проходят десятки пациентов.

— Мы проводили анализ и получили статистику оказанной помощи с 2014 года и сейчас. И мы видим, как изменился характер поражения глаз – в сторону тяжести и жестокости. У нас увеличилось количество пациентов с двусторонними травмами, увеличилось количество тяжелых разрушений глаза, несовместимых с его жизнью, – говорит врач.

Валерий – врач-офтальмолог с 40-летним стажем, на его счету десятки тысяч хирургических вмешательств. Медик говорит: глаз имеет тонкие структуры, которые нужно собирать как можно скорее. Здесь речь даже не о днях, а о часах.

– Это говорит о жестокости боевых действий. Если в 2014 году мы могли влиять на скорость эвакуации, то сейчас пациенты поступают к нам отовсюду и не всегда вовремя. Это большая проблема, потому что не всегда правильно проходит эвакуация, в результате этого пациенты поступают поздно и уже с осложнениями. И даже с такими травмами, когда оказать помощь уже невозможно, — отмечает Валерий.

С начала полномасштабного российского вторжения медучреждение работает без выходных и круглосуточно. Здесь лечат не только взрослых, но и детей.

– Операционные работают много часов. Одновременно несколькими бригадами. Таких сейчас две, это связано с тем, что есть ограниченность расходного материала. Хотя мы стараемся постоянно пополнять это, мы работаем на высокотехнологичном оборудовании, поэтому есть сложности с доставкой таких материалов. Нам очень помогают международные ассоциации хирургов. У нас есть резерв как минимум на три месяца, — говорит врач.

Кроме поражений от оружия, травмы получают и гражданские, которые во время “прилетов” стоят у окна и получают ранение от разлетевшегося стекла. Для глаза достаточно двух порезов, чтобы человек полностью потерял зрение.

— Большая ударная сила ракет, новое вооружение – это влияет на состояние пациентов. Речь идет и о новом виде вооружения – лазерном. И применении токсичных веществ. Они также накладывают свой отпечаток. Мы имеем больше проникающих ранений, больше склеральных поражений, приводящих к необратимым изменениям, — констатирует Валерий.

За восемь лет войны гражданские медики стали военными. Опыт – самое главное, что сейчас получили медики. Сегодня украинские врачи не просто оказывают помощь, но и учат иностранных коллег.

Факты ICTV благодарят и поздравляют всех медицинских работников с профессиональным праздником! Желаем всем нам мира и скорейшей победы.

Фото автора