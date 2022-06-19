Сьогодні, 19 червня, день медичного працівника.

Під час повномасштабного вторгнення в одну мить всі цивільні медики стали військовими. Кількість травм, які рідко трапляються під час мирного життя, зросли в сотні разів.

З 2014 року наших поранених військових найчастіше відправляли у Дніпро. Медзаклади цього міста мають величезний досвід лікування травм, які спричиняють ворожі міни та снаряди.

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Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-офтальмологом Валерієм, який працює в одному з медзакладів Дніпра.

Щонайменше 10 операцій на день – так нині працюють хірурги-офтальмологи в цій лікарні. Наплив пацієнтів із ураженням очей різного ступеню важкості за місяці повномасштабного російського вторгнення збільшився в кілька разів.

Поранення, кажуть медики, стали важчими, зокрема через вороже озброєння, яке не застосовував агресор у 2014 році. Лікарня працює 24/7 – безкоштовну допомогу надають всім без винятку.

– За вісім років війни в нашому медзакладі прооперували вісім пацієнтів з травмами, що призвели до повного руйнування ока і його видалення. А за місяці повномасштабного вторгнення вже зробили більше 40 подібних видалень очей, – розповідає лікар-офтальмолог Валерій.

Не позиційна, а артилерійська дуель – саме так нині характеризують бойові дії не тільки наші захисники, а й медики. Щоденно лише через операційні відділення цього медзакладу проходять десятки пацієнтів.

– Ми проводили аналіз та маємо статистику наданої допомоги з 2014 року і зараз. І ми бачимо, як змінився характер ураження очей – у бік тяжкості та жорстокості. У нас збільшилася кількість пацієнтів із двосторонніми травмами, збільшилася кількість тяжких руйнувань ока, несумісних із його життям, – каже лікар.

Валерій – лікар-офтальмолог з 40-річним стажем, на його рахунку десятки тисяч хірургічних втручань. Медик каже: око має тонкі структури, які потрібно збирати якнайшвидше. Тут йдеться навіть не про дні, а про години.

– Це говорить про жорстокість бойових дій. Якщо в 2014 році ми могли впливати на швидкість евакуації, то зараз пацієнти надходять до нас відусюди і не завжди вчасно. Це велика проблема, тому що не завжди правильно проходить евакуація, в результаті цього пацієнти надходять пізно і вже з ускладненнями. І навіть із такими травмами, коли надати допомогу вже неможливо, – зазначає Валерій.

Із початку повномасштабного російського вторгнення медзаклад працює без вихідних і цілодобово. Тут лікують не лише дорослих, а й дітей.

– Операційні працюють багато годин. Одночасно декількома бригадами. Таких зараз дві, це пов’язано з тим, що є обмеженість щодо витратного матеріалу. Хоча ми намагаємось постійно поповнювати це, ми працюємо на високотехнологічному обладнанні, тому є складнощі з доставленням таких матеріалів. Нам дуже допомагають міжнародні асоціації хірургів. Ми маємо резерв як мінімум на три місяці, – каже лікар.

Окрім уражень від зброї, неабияких травм дістають і цивільні, які під час “прильотів” стоять біля вікна й отримують ураження від скла, що розлетілось. Для ока достатньо двох порізів, аби людина повністю втратила зір.

– Велика ударна сила ракет, нове озброєння – це впливає на стан пацієнтів. Йдеться і про новий вид озброєння – лазерний. І застосування токсичних речовин. Вони також накладають свій відбиток. Ми маємо більше проникаючих поранень, більше склеральних уражень, які призводять до незворотних змін, – констатує Валерій.

Досвід – найголовніше, що нині отримали медики. Сьогодні українські лікарі не просто надають допомогу, а й навчають іноземних колег.

Факти ICTV дякують і вітають всіх медичних працівників з професійним святом! Бажаємо всім нам миру і скорішої перемоги.

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