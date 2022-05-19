Весной и летом очень сложно избегать насекомых. Укусы пчел, ос и шершней могут быть опасны не только для здоровья человека, но и для жизни.
Как человек может реагировать на это и как оказать первую помощь?
Возможные реакции на укусы насекомых:
- сильная головная боль;
- одышка;
- тошнота;
- судороги;
- анафилактический шок.
Реакции могут быть систематические или локальные (проявляться только в месте укуса), первые более опасны.
Местные симптомы:
- зуд;
- припухлость;
- покраснение кожи.
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Системная аллергическая реакция:
- местная реакция;
- сильный зуд;
- сыпь по всему телу;
- отек кожи и слизистых;
- затрудненное дыхание.
Первая помощь во время укуса:
- отойти в безопасное место, чтобы избежать повторного укуса насекомых;
- достать жало, если это укус пчелы;
- снять все украшения из ужаленной зоны; в случае бурной аллергической реакции и развития отека это может оказаться невозможным;
- приложить холод на место укуса на не менее чем 10 минут, чтобы уменьшить покраснение и предупредить отек;
- если насекомое укусило за слизистые рта, горла, языка, следует пить холодную воду или съесть мороженое.
- для уменьшения отека и зуда можно использовать антигистаминные препараты.
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В случае ухудшения состояния следует обращаться к врачу.
Источник: Всеукраинский союз парамедиков