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Покусали пчелы, осы или шершни: симптомы и первая помощь

19 мая 2022, 11:32
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
бджола, пчела
Источник: Pixabay

Весной и летом очень сложно избегать насекомых. Укусы пчел, ос и шершней могут быть опасны не только для здоровья человека, но и для жизни.

Как человек может реагировать на это и как оказать первую помощь?

Возможные реакции на укусы насекомых:

  • сильная головная боль;
  • одышка;
  • тошнота;
  • судороги;
  • анафилактический шок.

Реакции могут быть систематические или локальные (проявляться только в месте укуса), первые более опасны.

Местные симптомы:

  • зуд;
  • припухлость;
  • покраснение кожи.
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Системная аллергическая реакция:

  • местная реакция;
  • сильный зуд;
  • сыпь по всему телу;
  • отек кожи и слизистых;
  • затрудненное дыхание.

Первая помощь во время укуса:

  • отойти в безопасное место, чтобы избежать повторного укуса насекомых;
  • достать жало, если это укус пчелы;
  • снять все украшения из ужаленной зоны; в случае бурной аллергической реакции и развития отека это может оказаться невозможным;
  • приложить холод на место укуса на не менее чем 10 минут, чтобы уменьшить покраснение и предупредить отек;
  • если насекомое укусило за слизистые рта, горла, языка, следует пить холодную воду или съесть мороженое.
  • для уменьшения отека и зуда можно использовать антигистаминные препараты.
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В случае ухудшения состояния следует обращаться к врачу.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков

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