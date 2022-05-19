Весной и летом очень сложно избегать насекомых. Укусы пчел, ос и шершней могут быть опасны не только для здоровья человека, но и для жизни.

Как человек может реагировать на это и как оказать первую помощь?

Возможные реакции на укусы насекомых:

сильная головная боль;

одышка;

тошнота;

судороги;

анафилактический шок.

Реакции могут быть систематические или локальные (проявляться только в месте укуса), первые более опасны.

Местные симптомы:

зуд;

припухлость;

покраснение кожи.

Системная аллергическая реакция:

местная реакция;

сильный зуд;

сыпь по всему телу;

отек кожи и слизистых;

затрудненное дыхание.

Первая помощь во время укуса:

отойти в безопасное место, чтобы избежать повторного укуса насекомых;

достать жало, если это укус пчелы;

снять все украшения из ужаленной зоны; в случае бурной аллергической реакции и развития отека это может оказаться невозможным;

приложить холод на место укуса на не менее чем 10 минут, чтобы уменьшить покраснение и предупредить отек;

если насекомое укусило за слизистые рта, горла, языка, следует пить холодную воду или съесть мороженое.

для уменьшения отека и зуда можно использовать антигистаминные препараты.

В случае ухудшения состояния следует обращаться к врачу.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков