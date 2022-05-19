Навесні та влітку дуже складно уникати комах. Укуси бджіл, ос та шершнів можуть бути небезпечними не лише для здоров’я людини, але і для життя.
Як людина може реагувати на це та як надати першу допомогу?
Можливі реакції на укуси комах:
- сильний головний біль;
- задишка;
- нудота;
- судоми;
- анафілактичний шок.
Реакції можуть бути систематичні або локальні (проявлятися лише у місці укусу), перші є більш небезпечними.
Місцеві симптоми:
- свербіж;
- припухлість;
- почервоніння шкіри.
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Системна алергічна реакція:
- місцева реакція;
- сильний свербіж;
- висип по всьому тілу;
- набряк шкіри та слизових оболонок;
- утруднене дихання.
Перша допомога під час укусу:
- відійти у безпечне місце, аби уникнути повторного укусу комах;
- дістати жало, якщо це укус бджоли;
- зняти усі прикраси з зони, яку вжалили; у разі бурхливої алергічної реакції та розвитку набряку це може стати неможливим;
- прикласти холод на місце укусу на не менш ніж на 10 хвилин, щоб зменшити почервоніння та попередити набряк;
- якщо комаха вкусила за слизові рота, горла, язика, варто пити холодну воду чи з’їсти морозиво.
- для зменшення набряку та свербіння можна використати антигістамінні препарати.
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У разі погіршення стану варто звертатися до лікаря.
Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків