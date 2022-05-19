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Покусали бджоли, оси чи шершні: симптоми та перша допомога

19 Травня 2022, 11:32
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
бджола, пчела
Джерело: Pixabay

Навесні та влітку дуже складно уникати комах. Укуси бджіл, ос та шершнів можуть бути небезпечними не лише для здоров’я людини, але і для життя.

Як людина може реагувати на це та як надати першу допомогу?

Можливі реакції на укуси комах:

  • сильний головний біль;
  • задишка;
  • нудота;
  • судоми;
  • анафілактичний шок.

Реакції можуть бути систематичні або локальні (проявлятися лише у місці укусу), перші є більш небезпечними.

Місцеві симптоми:

  • свербіж;
  • припухлість;
  • почервоніння шкіри.
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Системна алергічна реакція:

  • місцева реакція;
  • сильний свербіж;
  • висип по всьому тілу;
  • набряк шкіри та слизових оболонок;
  • утруднене дихання.

Перша допомога під час укусу:

  • відійти у безпечне місце, аби уникнути повторного укусу комах;
  • дістати жало, якщо це укус бджоли;
  • зняти усі прикраси з зони, яку вжалили; у разі бурхливої алергічної реакції та розвитку набряку це може стати неможливим;
  • прикласти холод на місце укусу на не менш ніж на 10 хвилин, щоб зменшити почервоніння та попередити набряк;
  • якщо комаха вкусила за слизові рота, горла, язика, варто пити холодну воду чи з’їсти морозиво.
  • для зменшення набряку та свербіння можна використати антигістамінні препарати.
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У разі погіршення стану варто звертатися до лікаря.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків

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