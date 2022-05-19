Навесні та влітку дуже складно уникати комах. Укуси бджіл, ос та шершнів можуть бути небезпечними не лише для здоров’я людини, але і для життя.

Як людина може реагувати на це та як надати першу допомогу?

Можливі реакції на укуси комах:

сильний головний біль;

задишка;

нудота;

судоми;

анафілактичний шок.

Реакції можуть бути систематичні або локальні (проявлятися лише у місці укусу), перші є більш небезпечними.

Місцеві симптоми:

свербіж;

припухлість;

почервоніння шкіри.

Системна алергічна реакція:

місцева реакція;

сильний свербіж;

висип по всьому тілу;

набряк шкіри та слизових оболонок;

утруднене дихання.

Перша допомога під час укусу:

відійти у безпечне місце, аби уникнути повторного укусу комах;

дістати жало, якщо це укус бджоли;

зняти усі прикраси з зони, яку вжалили; у разі бурхливої алергічної реакції та розвитку набряку це може стати неможливим;

прикласти холод на місце укусу на не менш ніж на 10 хвилин, щоб зменшити почервоніння та попередити набряк;

якщо комаха вкусила за слизові рота, горла, язика, варто пити холодну воду чи з’їсти морозиво.

для зменшення набряку та свербіння можна використати антигістамінні препарати.

У разі погіршення стану варто звертатися до лікаря.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків