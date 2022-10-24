Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 700 тыс. доз вакцины для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена (АДП-М), которая используется для детей после 6 лет и взрослых.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Вакцины будут распределены по Украине в соответствии с потребностями, определенными Министерством здравоохранения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина получила вакцины бесплатно, как гуманитарную помощь. Закупка стала возможна благодаря финансовой помощи правительства Италии.

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Минздрав напоминает, что дифтерийный токсин поражает сердце, нервную систему и почки, 20% больных умирают. Иногда в горле образуются пленки, затрудняющие дыхание.

Столбняком человек может заразиться в любом возрасте — из-за травмы, когда в рану попадет грязь со спорами столбняка. Столбняк поражает нервную систему и вызывает судороги, смертность от него достигает 70%. Единственный способ предотвратить столбняк – вакцинация.

Согласно национальному календарю прививок, детей вакцинируют от дифтерии и столбняка в 2, 4, 6, 18 месяцев, затем ревакцинируют в 6 и 16 лет.

Взрослым рекомендуется ревакцинироваться каждые 10 лет. Вакцинацию от дифтерии и столбняка дети и взрослые в Украине получают бесплатно.