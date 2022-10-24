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Вакцинація

Понад 700 тис. доз: ЮНІСЕФ надав Україні вакцину проти дифтерії та правця

24 Жовтня 2022, 17:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну понад 700 тис. доз вакцини для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену (АДП-М), яка використовується для дітей після 6 років і дорослих.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Вакцини будуть розподілені по Україні відповідно до потреб, визначених Міністерством охорони здоров’я, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Україна отримала вакцини безкоштовно, як гуманітарну допомогу. Закупівля стала можлива завдяки фінансовій допомозі уряду Італії.

МОЗ нагадує, що дифтерійний токсин вражає серце, нервову систему і нирки, 20% хворих помирають. Іноді в горлі утворюються плівки, що утрудняють дихання.

Правцем людина може заразитися в будь-якому віці – через травму, коли в рану потрапить бруд зі спорами правця. Правець вражає нервову систему і викликає судоми, смертність від нього досягає 70%. Єдиний спосіб запобігти правцю – вакцинація.

Згідно з Національним календарем щеплень, дітей вакцинують від дифтерії та правця в 2, 4, 6, 18 місяців, потім ревакцинують в 6 і 16 років.

Дорослим рекомендується ревакцинуватися кожні 10 років. Вакцинацію від дифтерії та правця діти і дорослі в Україні отримують безкоштовно.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація гуманітарка Дифтерія Правець ЮНІСЕФ
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