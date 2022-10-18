Ще 10 автомобілів для транспортування вакцин від ЮНІСЕФ надійшло в регіони України. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Це вже друга партія таких транспортних засобів, які отримали Центри з контролю і профілактики хвороб (ЦКПХ) від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Перша партія з 10 автомобілів-рефрижераторів була доставлена в кінці серпня, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що другу партію транспортних засобів отримали ЦКПХ Вінницької, Волинської, Житомирської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької та Чернівецької областей.

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Повідомляється, що загалом ЮНІСЕФ передав Україні 30 автомобілів для всіх регіонів. Всі вони оснащені спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом транспортування вакцин 4 куб. м при температурному режимі +2…+8 С°. Це дозволить доставляти необхідний запас вакцин у будь-який заклад охорони здоров’я в межах області.