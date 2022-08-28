Експерти Міністерства охорони здоров’я України підготували рекомендації щодо екстреної вакцинації після контакту зі збудником кору.

– В Україні екстрену вакцинацію можна зробити від правця, сказу, кору, вітрянки, дифтерії та гепатитів А і В, – нагадує МОЗ.

Кір – це важке інфекційне захворювання, яке може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку, інвалідності та смерті.

Характеризується червоним висипом, який починається шкіри голови та обличчя, а згодом поширюється на все тіло.

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Кір особливо небезпечний для:

діт ей ;

; вагітн их ;

; людей з будь-якими імуннодефіцитними станами.

Як передається кір

Кір передається повітряно-крапельним шляхом при чханні, кашлі або розмові хворого.

Вірус кору може жити в повітрі і на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина покинула приміщення.

Дев’ять з десяти людей, які контактують з хворим, будуть інфіковані.

В яких випадках потрібна екстрена вакцинація

Екстрена вакцинація необхідна всім дітям і дорослим, які не були щеплені або не перехворіли на кір.

Кількість доз і терміни введення

Щеплення проводять вакциною КПК, яка захищає відразу від трьох інфекцій – кору, краснухи та паротиту — протягом перших 72 годин після контакту з хворим на кір.

Можна робити вакцинацію і пізніше, проте її ефективність буде нижче.

У деяких випадках також показана екстрена вакцинація шляхом введення імуноглобуліну.

Перевірте за календарем щеплень, чи маєте ви або ваша дитина всі необхідні щеплення проти кору.

Важливо! Вакциною КПК не щеплюють вагітних, оскільки вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.