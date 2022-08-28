Эксперты Министерства здравоохранения Украины подготовили рекомендации об экстренной вакцинации после контакта с возбудителем кори.

— В Украине экстренную вакцинацию можно сделать от столбняка, бешенства, кори, ветрянки, дифтерии и гепатитов А и В, — напоминает Минздрав.

Корь — это тяжелое инфекционное заболевание, которое может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга, инвалидности и смерти.

Характеризуется красным высыпанием, которое начинается кожи головы и лица, а потом распространяется на все тело.

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Корь особенно опасна для:

детей;

беременных;

людей с любыми иммуннодефицитными состояниями.

Как передается корь

Корь передается воздушно-капельным путем при чихании, кашле или разговоре больного.

Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

Девять из десяти людей, которые контактируют с больным, будут инфицированы.

В каких случаях нужна экстренная вакцинация

Экстренная вакцинация необходима всем детям и взрослым, которые не были привиты или не переболели корью.

Количество доз и сроки введения

Прививки проводят вакциной КПК, которая защищает сразу от трех инфекций — кори, краснухи и паротита — на протяжении первых 72 часов после контакта с больным корью.

Можно делать вакцинацию и позже, однако ее эффективность будет ниже.

В некоторых случаях также показана экстренная вакцинация путем введения иммуноглобулина.

Проверьте по календарю прививок, имеете ли вы или ваш ребенок все необходимые прививки против кори.

Важно! Вакциной КПК не прививают беременных, поскольку она содержит живые вирусы. Прививку против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.