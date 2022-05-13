Вакцинация от кори — почему она важна и есть ли противопоказания

Корь – это инфекционное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения для здоровья: пневмонию, воспаление мозга и его оболочек, возможны летальные случаи.

Она является одной из главных причин смерти детей в мире. Наиболее уязвимы к кори также беременные женщины и люди с иммунодефицитными состояниями.

В то же время лечения от кори не существует. Единственный способ обезопасить себя и своих детей – вакцинация.

— Прививка делается трехкомпонентной вакциной КПК, которая гарантирует иммунитет сразу от трех заболеваний — кори, паротита, краснухи, — комментируют в Минздраве,

Ребенка с хроническими заболеваниями можно и нужно вакцинировать. Малыши с бронхиальной астмой, сахарным диабетом нуждаются в прививке в первую очередь

Противопоказания:

температура выше 38,5 градуса (временно);

серьезная аллергическая реакция на компоненты вакцины или предварительную дозу.

После контакта с больным следует вакцинироваться в течение следующих 72 часов.

Более поздняя вакцинация рекомендована, однако ее эффективность будет ниже.