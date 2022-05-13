Ветряная оспа — симптомы и лечение

Ветряная оспа (ветрянка) – инфекционное заболевание, которое является очень контагиозным (заразным). 80% людей планеты болеют до 10-летнего возраста.

О симптомах и лечении рассказала педиатр, детский кардиолог Виктория Кречик.

Она провоцируется вирусом ветряной оспы и опоясывающего герпеса (Varicella-zoster virus, VZV). С момента контакта ребенка с больным до первых проявлений заболевания проходит 10-21 день, обычно 14 дней.

Симптомы ветрянки:

лихорадка;

сыпь – везикулы, окруженные красным венчиком и локализующиеся по всему телу;

сыпь везикулярная на слизистых оболочках (в полости рта);

корочки, образующиеся из везикул за 7-10 дней.

Сыпь нельзя “сдирать”, потому что в этой зоне быстро присоединяются бактерии, провоцирующие “гниение” и в дальнейшем образование рубцов.

— Если лихорадка удерживается более трех дней или после нормализации температуры тела снова появилась лихорадка, следует обратиться к врачу, ведь возможно присоединение бактериальной инфекции, — отмечает Виктория Кречик.

Больной заразен за день-два до появления первых симптомов и до пятого дня от появления последнего элемента сыпи.

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Лечение ветрянки:

пить много воды;

употреблять жаропонижающие (при условии лихорадки выше 38,5 градусов);

использовать лосьоны для облегчения сыпи (на базе оксида цинка);

противоаллергические – для уменьшения зуда;

во время осложненных форм – противовирусные, такие как Ацикловир (по назначению врача).

После перенесенного заболевания вирус пожизненно находится в нервных ганглиях и во взрослом возрасте проявляется как опоясывающий герпес.

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Профилактикой является вакцинация от ветрянки.