Вітряна віспа – симптоми та лікування

Вітряна віспа (вітрянка) – інфекційне захворювання, яке є дуже контагіозним (заразним). 80% людей планети хворіють до 10 річного віку.
Про симптоми та лікування розповіла педіатр, дитячий кардіолог Вікторія Кречик.
Вона провокується вірусом вітряної віспи та оперізувального герпесу (Varicella-zoster virus, VZV). Від моменту контакту дитини з хворим до перших проявів захворювання проходить 10-21 день, зазвичай 14 днів.
Симптоми вітрянки:
- лихоманка;
- висип – везикули, що оточені червоним вінчиком і локалізуються на всьому тілу;
- висип везикулярний на слизових оболонках (у ротовій порожнині);
- кірочки, що утворюються з везикул за 7-10 днів.
Висип не можна “здирати” тому що у цій зоні швидко приєднуються бактерії, що провокують “гниття” та надалі утворення рубців.
– Якщо лихоманка утримується понад три дні або після нормалізації температури тіла знову з’явилась лихоманка, варто звернутися до лікаря, адже можливе приєднання бактеріальної інфекції, – зазначає Вікторія Кречик.
Хворий є заразним за день-два до появи перших симптомів і до п’ятого дня від появи останнього елемента висипу.
Лікування вітрянки:
- пити багато води;
- вживати жарознижувальні (за умови лихоманки вище 38,5 градусів);
- використовувати лосьйони для полегшення висипу (на базі оксиду цинку);
- протиалергічні – для зменшення свербежу;
- під час ускладнених форм – противірусні, такі як Ацикловір (за призначенням лікаря).
Після перенесеного захворювання вірус довічно перебуває у нервових гангліях і у дорослому віці проявляється як оперізуючий герпес.
Профілактикою є вакцинація від вітрянки.