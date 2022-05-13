Вітряна віспа – симптоми та лікування

Вітряна віспа (вітрянка) – інфекційне захворювання, яке є дуже контагіозним (заразним). 80% людей планети хворіють до 10 річного віку.

Про симптоми та лікування розповіла педіатр, дитячий кардіолог Вікторія Кречик.

Вона провокується вірусом вітряної віспи та оперізувального герпесу (Varicella-zoster virus, VZV). Від моменту контакту дитини з хворим до перших проявів захворювання проходить 10-21 день, зазвичай 14 днів.

Симптоми вітрянки:

лихоманка;

висип – везикули, що оточені червоним вінчиком і локалізуються на всьому тілу;

висип везикулярний на слизових оболонках (у ротовій порожнині);

кірочки, що утворюються з везикул за 7-10 днів.

Висип не можна “здирати” тому що у цій зоні швидко приєднуються бактерії, що провокують “гниття” та надалі утворення рубців.

– Якщо лихоманка утримується понад три дні або після нормалізації температури тіла знову з’явилась лихоманка, варто звернутися до лікаря, адже можливе приєднання бактеріальної інфекції, – зазначає Вікторія Кречик.

Хворий є заразним за день-два до появи перших симптомів і до п’ятого дня від появи останнього елемента висипу.

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Лікування вітрянки:

пити багато води;

вживати жарознижувальні (за умови лихоманки вище 38,5 градусів);

використовувати лосьйони для полегшення висипу (на базі оксиду цинку);

протиалергічні – для зменшення свербежу;

під час ускладнених форм – противірусні, такі як Ацикловір (за призначенням лікаря).

Після перенесеного захворювання вірус довічно перебуває у нервових гангліях і у дорослому віці проявляється як оперізуючий герпес.

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Профілактикою є вакцинація від вітрянки.