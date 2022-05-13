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Вітряна віспа – симптоми та лікування

13 Травня 2022, 17:05
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вітрянка
Джерело: Depositphotos

Вітряна віспа (вітрянка) – інфекційне захворювання, яке є дуже контагіозним (заразним).  80% людей планети хворіють до 10 річного віку.

Про симптоми та лікування розповіла педіатр, дитячий кардіолог Вікторія Кречик.

Вона провокується вірусом вітряної віспи та оперізувального герпесу (Varicella-zoster virus, VZV). Від моменту контакту дитини з хворим до перших проявів захворювання проходить 10-21 день, зазвичай 14 днів.

Симптоми вітрянки:

  • лихоманка;
  • висип – везикули, що оточені червоним вінчиком і локалізуються на всьому тілу;
  • висип везикулярний на слизових оболонках (у ротовій порожнині);
  • кірочки, що утворюються з везикул за 7-10 днів.

Висип не можна “здирати” тому що у цій зоні швидко приєднуються бактерії, що провокують “гниття” та надалі утворення рубців.

– Якщо лихоманка утримується понад три дні або після нормалізації температури тіла знову з’явилась лихоманка, варто звернутися до лікаря, адже можливе приєднання бактеріальної інфекції, – зазначає Вікторія Кречик.

Хворий є заразним за день-два до появи перших симптомів і до п’ятого дня від появи останнього елемента висипу.

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Лікування вітрянки:

  • пити багато води;
  • вживати жарознижувальні (за умови лихоманки вище 38,5 градусів);
  • використовувати лосьйони для полегшення висипу (на базі оксиду цинку);
  • протиалергічні – для зменшення свербежу;
  • під час ускладнених форм – противірусні, такі як Ацикловір (за призначенням лікаря).

Після перенесеного захворювання вірус довічно перебуває у нервових гангліях і у дорослому віці проявляється як оперізуючий герпес.

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Профілактикою є вакцинація від вітрянки.

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