Ускладнення після вітрянки у дорослих

Вітряна віспа (вітрянка) – високоінфекційне гостре вірусне захворювання, від якого можуть страждати діти та дорослі. Збудник вітряної віспи – герпесвірус людини 3 типу (Varicella-zoster virus). Заразність становить практично 100%.

Захворювання може проявлятися не тільки висипом, але й низкою інших неприємних симптомів:

озноб;

головний біль;

ломота в тілі;

підвищена температура.

Про детальні симптоми вітрянки у дорослих можна дізнатися у нашому матеріалі.

Хто у зоні ризику

новонароджені та немовлята;

вагітні (особливо небезпечно захворіти в терміні до 20 тижнів. Хвороба вагітної може стати причиною різних вроджених аномалій дитини);

дорослі люди;

люди з порушеннями імунної системи, незалежно від віку.

Ускладнення після вітрянки

Загалом перебіг вітряної віспи здебільшого легкий. Специфічні ускладнення (менінгоенцефаліт, пневмонія) трапляються рідко. Однак після перенесеної інфекції збудник, без будь-яких клінічних проявів, може роками зберігатися в організмі та провокувати у старшому віці інші захворювання — оперізувальний герпес, який можна розглядати як пізній рецидив.

Ускладнення від вітрянки можуть виникнути у 1 з 50 хворих. Наприклад, з боку нервової системи – мозочкова атаксія (ураження мозочка) 1 на 4 тис. випадків. Також є ризик виникнення енцефаліту (ураження речовини головного мозку) 1 на 33 тис.-50 тис. випадків.

Ускладнення можуть бути і внаслідок приєднання бактеріальної інфекції:

запалення верхніх дихальних шляхів — ларинготрахеобронхіт, пневмонія;

ураження нервової системи — енцефаліт, менінгоенцефаліт, мієліт, параліч лицьового нерва;

бактеріальні ускладнення — бульозна стрептодермія, флегмона, абсцес, імпетиго, лімфаденіт, стоматит, кон’юнктивіт, кератит, сепсис;

розлади внутрішніх органів.

Профілактика вітрянки

Найкраща профілактика вітряної віспи – вакцинація. Насамперед щеплення мають отримати здорові діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу. Також діти під час вступу до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу, і працівники охорони здоров’я та освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу.

Діти та дорослі можуть власним коштом робити щеплення проти вітряної віспи вакциною Варілрикс, що зареєстрована в Україні.