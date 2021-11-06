Ускладнення після вітрянки у дорослих

Вітряна віспа (вітрянка) – високоінфекційне гостре вірусне захворювання, від якого можуть страждати діти та дорослі. Збудник вітряної віспи – герпесвірус людини 3 типу (Varicella-zoster virus). Заразність становить практично 100%.
Захворювання може проявлятися не тільки висипом, але й низкою інших неприємних симптомів:
- озноб;
- головний біль;
- ломота в тілі;
- підвищена температура.
Про детальні симптоми вітрянки у дорослих можна дізнатися у нашому матеріалі.
Хто у зоні ризику
- новонароджені та немовлята;
- вагітні (особливо небезпечно захворіти в терміні до 20 тижнів. Хвороба вагітної може стати причиною різних вроджених аномалій дитини);
- дорослі люди;
- люди з порушеннями імунної системи, незалежно від віку.
Ускладнення після вітрянки
Загалом перебіг вітряної віспи здебільшого легкий. Специфічні ускладнення (менінгоенцефаліт, пневмонія) трапляються рідко. Однак після перенесеної інфекції збудник, без будь-яких клінічних проявів, може роками зберігатися в організмі та провокувати у старшому віці інші захворювання — оперізувальний герпес, який можна розглядати як пізній рецидив.
Ускладнення від вітрянки можуть виникнути у 1 з 50 хворих. Наприклад, з боку нервової системи – мозочкова атаксія (ураження мозочка) 1 на 4 тис. випадків. Також є ризик виникнення енцефаліту (ураження речовини головного мозку) 1 на 33 тис.-50 тис. випадків.
Ускладнення можуть бути і внаслідок приєднання бактеріальної інфекції:
- запалення верхніх дихальних шляхів — ларинготрахеобронхіт, пневмонія;
- ураження нервової системи — енцефаліт, менінгоенцефаліт, мієліт, параліч лицьового нерва;
- бактеріальні ускладнення — бульозна стрептодермія, флегмона, абсцес, імпетиго, лімфаденіт, стоматит, кон’юнктивіт, кератит, сепсис;
- розлади внутрішніх органів.
Профілактика вітрянки
Найкраща профілактика вітряної віспи – вакцинація. Насамперед щеплення мають отримати здорові діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу. Також діти під час вступу до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу, і працівники охорони здоров’я та освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу.
Діти та дорослі можуть власним коштом робити щеплення проти вітряної віспи вакциною Варілрикс, що зареєстрована в Україні.