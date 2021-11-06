Осложнения после ветрянки у взрослых

Ветряная оспа (ветрянка) — высокоинфекционное острое вирусное заболевание, от которого могут страдать дети и взрослые. Возбудитель ветрянки — герпесвирус человека 3 типа (Varicella-zoster virus). Заразность составляет практически 100%.

Заболевание может проявляться не только сыпью, но и рядом других неприятных симптомов:

озноб;

головная боль;

ломота в теле;

повышенная температура.

Подробные о симптомах ветрянки у взрослых можно узнать в нашем материале.

Кто в зоне риска

новорожденные и младенцы;

беременные (особенно опасно болеть в сроке до 20 недель. Болезнь беременной может стать причиной различных врожденных аномалий ребенка);

взрослые люди;

люди с нарушениями иммунной системы, независимо от возраста.

Осложнения после ветрянки

В целом течение ветряной оспы по большей части легкое. Специфические осложнения (менингоэнцефалит, пневмония) случаются редко. Однако после перенесенной инфекции возбудитель, без каких-либо клинических проявлений, может годами сохраняться в организме и провоцировать в старшем возрасте другие заболевания — опоясывающий герпес, который можно рассматривать как поздний рецидив.

Осложнения от ветрянки могут возникнуть у 1 из 50 больных. Например, со стороны нервной системы — мозжечковая атаксия (поражение мозжечка) 1 на 4 тыс. случаев. Также есть риск возникновения энцефалита (поражения вещества головного мозга) 1 на 33 тыс.-50 тыс. случаев.

Осложнения могут быть и вследствие присоединения бактериальной инфекции:

воспаление верхних дыхательных путей — ларинготрахеобронхит, пневмония;

поражение нервной системы — менингоэнцефалит, миелит, паралич лицевого нерва;

бактериальные осложнения — буллезная стрептодермия, флегмона, абсцесс, импетиго, лимфаденит, стоматит, конъюнктивит, кератит, сепсис;

расстройства внутренних органов.

Профилактика ветрянки

Лучшая профилактика ветряной оспы — вакцинация. Прежде всего прививку должны получить здоровые дети, достигшие 12-месячного возраста и не болевшие ветряной оспой. Также дети при поступлении в детское дошкольное учреждение и школу, которые ранее не болели ветряной оспой, и работники здравоохранения и образования, которые имеют высокий риск инфицирования и не болели ветряной оспой.

Дети и взрослые могут за свой счет делать прививки против ветряной оспы вакциной Варилрикс, зарегистрированной в Украине.