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Осложнения после ветрянки у взрослых

6 ноября 2021, 09:30 Ольга Тетеріна
вітрянка, хвороба,

Ветряная оспа (ветрянка) — высокоинфекционное острое вирусное заболевание, от которого могут страдать дети и взрослые. Возбудитель ветрянки — герпесвирус человека 3 типа (Varicella-zoster virus). Заразность составляет практически 100%.

Заболевание может проявляться не только сыпью, но и рядом других неприятных симптомов:

  • озноб;
  • головная боль;
  • ломота в теле;
  • повышенная температура.

Подробные о симптомах ветрянки у взрослых можно узнать в нашем материале.

Кто в зоне риска

  • новорожденные и младенцы;
  • беременные (особенно опасно болеть в сроке до 20 недель. Болезнь беременной может стать причиной различных врожденных аномалий ребенка);
  • взрослые люди;
  • люди с нарушениями иммунной системы, независимо от возраста.

Осложнения после ветрянки

В целом течение ветряной оспы по большей части легкое. Специфические осложнения (менингоэнцефалит, пневмония) случаются редко. Однако после перенесенной инфекции возбудитель, без каких-либо клинических проявлений, может годами сохраняться в организме и провоцировать в старшем возрасте другие заболевания — опоясывающий герпес, который можно рассматривать как поздний рецидив.

Осложнения от ветрянки могут возникнуть у 1 из 50 больных. Например, со стороны нервной системы — мозжечковая атаксия (поражение мозжечка) 1 на 4 тыс. случаев. Также есть риск возникновения энцефалита (поражения вещества головного мозга) 1 на 33 тыс.-50 тыс. случаев.

Осложнения могут быть и вследствие присоединения бактериальной инфекции:

  • воспаление верхних дыхательных путей — ларинготрахеобронхит, пневмония;
  • поражение нервной системы — менингоэнцефалит, миелит, паралич лицевого нерва;
  • бактериальные осложнения — буллезная стрептодермия, флегмона, абсцесс, импетиго, лимфаденит, стоматит, конъюнктивит, кератит, сепсис;
  • расстройства внутренних органов.

Профилактика ветрянки

Лучшая профилактика ветряной оспы — вакцинация. Прежде всего прививку должны получить здоровые дети, достигшие 12-месячного возраста и не болевшие ветряной оспой. Также дети при поступлении в детское дошкольное учреждение и школу, которые ранее не болели ветряной оспой, и работники здравоохранения и образования, которые имеют высокий риск инфицирования и не болели ветряной оспой.

Дети и взрослые могут за свой счет делать прививки против ветряной оспы вакциной Варилрикс, зарегистрированной в Украине.

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