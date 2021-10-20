Ветряная оспа (ветрянка) — это высокоинфекционное острое вирусное заболевание, которому подвержены не только дети, но и взрослые. Эта болезнь — одна из самых распространенных инфекций в мире. По уровню заболеваемости она уступает лишь гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям.

В Центре общественного здоровья отметили, что ветрянку вызывает вирус Varicella Zoster семейства герпесвирусов (вирус герпеса 3 типа). Инкубационный период ветряной оспы колеблется в пределах 1-3 недель.

Начальных проявлений как таковых может и не быть, либо возможны реакции по типу симптомов, сопровождающих ОРВИ: озноб, головная боль, ломота в теле, повышенная температура. Затем наступает период высыпаний.

У взрослых пациентов ветрянка может проявляться в тяжелой форме. У пациента может быть рвота, галлюцинации, кашель, затрудненное дыхание и насморк.

Эти признаки уже могут свидетельствовать о заболевании еще до появления первых высыпаний. Красная сыпь может возникнуть на любых участках тела. Преимущественно она локализуется в области волосистой части головы, на лице, шее, и распространяется без какой-либо закономерности.

Чтобы заподозрить ветряную оспу, стоит обратить внимание на характер высыпаний: они быстро образуются, чешутся и не появляются на ладонях и стопах.

Сначала проявляются красные пятнышки, которые со временем начинают подниматься над поверхностью кожи. Далее пятно превращается в однокамерный, наполненный прозрачной жидкостью пузырек. Сопровождает возникновение сыпи сильный зуд, раздражительность пациента в связи с этим и повышение температуры тела.

У некоторых больных одновременно с сыпью на коже появляются сыпи на слизистых оболочках полости рта, носоглотки, гортани, половых органах и в других местах.

Во время расчесывания пузырьков возможно инфицирование. Если происходит нагноение большого количества элементов сыпи, тогда общее состояние может заметно ухудшиться.

Помимо типичного течения, различают стертую форму ветряной оспы, протекающую без признаков интоксикации и с кратковременной редкой сыпью. Также есть тяжелые формы:

буллезная — вместо обычных пузырьков во время ветрянки появляются буллы (большие зоны отслоения кожи, которые долго и тяжело заживают). В таких случаях вероятность присоединения инфекции значительно выше;

геморрагическая — пузырьки наполнены не прозрачным содержимым, а кровью. Это может быть связано со снижением количества тромбоцитов;

гангренозная — у пузырьков образуются очаги некроза (отмирания), после отпадения корок образуются язвы.

После острого периода болезни начинается угасание признаков болезни, которое длится 7-14 суток. В течение этого времени сыпь уменьшается и исчезает. На месте пузырька на коже может остаться рубец, поэтому лучше не чесать их.

Пациент перестает быть заразен после того, как прекращают появляться новые элементы сыпи.

Во время возникновения вышеперечисленных симптомов следует сразу обратиться к врачу. Благодаря своевременному лечению можно предотвратить возникновение тяжелых осложнений, таких как пневмония, расстройства внутренних органов, энцефалит и прочее. Подробнее о ветрянке у взрослых — читайте на Фактах ICTV.