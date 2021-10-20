Вітряна віспа (вітрянка) – це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, до якого схильні не тільки діти, але й дорослі. Ця хвороба – одна з найпоширеніших інфекцій у світі. За рівнем захворюваності вона поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям.

У Центрі громадського здоров’я зазначили, що вітрянку викликає вірус Varicella Zoster сімейства герпесвірусів (вірус герпесу 3 типу). Інкубаційний період вітряної віспи коливається в межах 1-3 тижнів.

Початкових проявів як таких може і не бути або можливі реакції за типом симптомів, що супроводжують ГРВІ: озноб, головний біль, ломота в тілі, підвищена температура. Потім настає період висипань.

У дорослих пацієнтів вітрянка може проявлятися у важкій формі. У пацієнта може бути блювота, галюцинації, кашель, утруднене дихання та нежить.

Ці ознаки вже можуть свідчити про захворювання ще до появи перших висипань. Червоний висип може виникнути на будь-яких ділянках тіла. Переважно він локалізується в області волосистої частини голови, на обличчі, шиї, та поширюється без будь-якої закономірності.

Щоб запідозрити вітряну віспу, варто звернути увагу на характер висипань: вони швидко утворюються, сверблять та не з’являються на долонях і стопах.

Спочатку з’являються червоні плямки, які з часом починають підійматися над поверхнею шкіри. Далі пляма перетворюється в однокамерний, наповнений прозорою рідиною пухирець. Супроводжує виникнення висипу сильний свербіж, дратівливість пацієнта у зв’язку з цим та підвищення температури тіла.

У деяких хворих одночасно з висипом на шкірі з’являються висипки на слизових оболонках порожнини рота, носоглотки, гортані, статевих органах та в інших місцях.

Під час розчухування пухирців можливе інфікування. Якщо відбувається нагноєння великої кількості елементів висипу, то загальний стан може помітно погіршитися.

Крім типового перебігу, розрізняють стерту форму вітряної віспи, що протікає без ознак інтоксикації та з короткочасним рідкісним висипом. Також є важкі форми:

бульозна – замість звичайних пухирців під час вітрянки з’являються булли (великі зони відшарування шкіри, які довго та важко загоюються). В таких випадках імовірність приєднання інфекції значно вища;

геморагічна – пухирці наповнені не прозорим вмістом, а кров’ю. Це може бути пов’язане зі зниженням кількості тромбоцитів;

гангренозна – біля пухирців утворюються осередки некрозу (відмирання), після відпадання кірок утворюються виразки.

Після гострого періоду хвороби розпочинається згасання ознак хвороби, яке триває 7-14 діб. Протягом цього часу висипання зменшується та зникає. На місці пухирця на шкірі може залишитися рубець, тому краще не розчухувати їх.

Пацієнт перестає бути заразним після того, як у нього припиняють з’являтися нові елементи висипу.

Під час виникнення вказаних вище симптомів варто одразу звернутися до лікаря. Завдяки вчасному лікуванню можна запобігти виникненню важких ускладнень, як-то пневмонія, розлади внутрішніх органів, енцефаліт та інше. Детальніше про вітрянку у дорослих – читайте на Фактах ICTV.