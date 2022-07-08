Вітряна віспа – поширене вірусне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Вірус герпесу, який є збудником, проникає в організм людини через слизові оболонки і може ніяк не виявляти себе від 10 до 21 дня.

До нього схильні як діти, так і дорослі, причому останні переносять захворювання у середній та важкій формах.

Основні ознаки вітрянки ідентичні для всіх вікових категорій – висока температура, почервоніння шкірних покривів, а потім і висип, який сильно свербить. Локалізація висипки спостерігається на торсі і спині, слизових оболонках рота і статевих органах, а також на обличчі і волосистої частині голови. У рідкісних випадках захворювання може протікати і без рясних висипань.

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Основні симптоми вітрянки:

1. Головний біль;

2. Незначне підвищення температури тіла до 37 – 37,5;

3. Втома і слабкість;

4. Ломота у суглобах.

Ці ознаки вітрянки дозволяють говорити про захворювання ще до появи перших висипань. З перебігом хвороби спостерігається сильна лихоманка. Також змінюється характер висипань – червоний висип трансформується у наповнені рідиною пухирці, які потім починають лопатися.

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Вітрянка у дорослих також може супроводжуватися нудотою, збільшенням лімфовузлів, втратою апетиту і безсонням.

Важливо пам’ятати, що симптоми вітрянки у старшого покоління в основному виникають хвилеподібно – підвищення температури і висипання з’являються кілька разів.

Якщо не розчісувати папули (пухирці, наповнені лімфою), то вони проходять безслідно. В іншому випадку можуть залишитися рубці і шрами.

Можливі ускладнення

Вітрянка у дорослих небезпечна саме виникненням ускладнень. Найчастіше це пневмонія, ураження внутрішніх органів і суглобів, енцефаліт (захворювання головного мозку).

Лікування обов’язково повинно проходити під пильним контролем лікаря, а у разі необхідності – в умовах стаціонару. Особливо небезпечно захворювання для вагітних жінок – вірус здатний стати причиною виникнення серйозних патологій у дитини.

Саме тому, якщо ви виявили на своєму тілі висип або будь-який інший симптом, відразу ж звертайтеся до лікаря. Своєчасне звернення за кваліфікованою допомогою і початок лікування здатні значно знизити ризик виникнення ускладнення.

Сьогодні також існує можливість вакцинації від вітрянки, яка убезпечить від вірусу на 20 років. Не займайтеся самолікуванням і не чекайте, що все пройде само.

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