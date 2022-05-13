Вакцинація від кору – чому вона важлива і чи є протипоказання

Кір – це інфекційне захворювання, яке може спричинити серйозні ускладнення для здоров’я: пневмонію, запалення мозку та його оболонок, можливі летальні випадки.

Він є одною з головних причин смертей дітей у світі. Найбільш вразливими до кору також є вагітні жінки та люди з імунодефіцитними станами.

Водночас лікування від кору не існує. Єдиний спосіб убезпечити себе та своїх дітей – вакцинація.

– Щеплення проводять трикомпонентною вакциною КПК, яка гарантує імунітет одразу від трьох захворювань – кору, паротиту, краснухи, – коментують у МОЗ,

Дитину з хронічними захворюванням можна і навіть треба вакцинувати. Малюки з бронхіальною астмою, цукровим діабетом потребують щеплення першочергово

Протипоказання:

температура вище 38,5 градусів (тимчасово);

серйозна алергічна реакція на компоненти вакцини чи попередню дозу.

Після контакту з хворим треба вакцинуватися протягом наступних 72 годин.

Пізніша вакцинація рекомендована, проте її ефективність буде нижчою.