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Вакцинація

Вакцинація від кору – чому вона важлива і чи є протипоказання

13 Травня 2022, 17:49
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Вакцинація від кору – чому вона важлива і чи є протипоказання
Джерело: Dreamstime

Кір – це інфекційне захворювання, яке може спричинити серйозні ускладнення для здоров’я: пневмонію, запалення мозку та його оболонок, можливі летальні випадки.

Він є одною з головних причин смертей дітей у світі. Найбільш вразливими до кору також є вагітні жінки та люди з імунодефіцитними станами.

Водночас лікування від кору не існує. Єдиний спосіб убезпечити себе та своїх дітей – вакцинація.

– Щеплення проводять трикомпонентною вакциною КПК, яка гарантує імунітет одразу від трьох захворювань – кору, паротиту, краснухи, – коментують у МОЗ,

Дитину з хронічними захворюванням можна і навіть треба вакцинувати. Малюки з бронхіальною астмою, цукровим діабетом потребують щеплення першочергово

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Протипоказання:

  • температура вище 38,5 градусів (тимчасово);
  • серйозна алергічна реакція на компоненти вакцини чи попередню дозу.

Після контакту з хворим треба вакцинуватися протягом наступних 72 годин.

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Пізніша вакцинація рекомендована, проте її ефективність буде нижчою.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація, МОЗ України
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