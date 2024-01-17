Чтобы удовлетворить свою тягу к сладкому, диетологи советуют несколько продуктов, потребление которых принесет удовольствие и большую пользу, зато не повысит уровень сахара в крови. Среди этих полезных лакомств — черный шоколад, фрукты в черном шоколаде, свежие фрукты, сухофрукты, йогурты без добавления сахара и энергетические батончики.

Тяга к сладкому — это нормально

Человек имеет врожденную тягу к сладкому, считает диетолог Джули Аптон. Простые углеводы (так называемые сахара) активизируют участки мозга, которые выделяют эндорфины, или гормоны хорошего настроения.

Кроме того, сладости ассоциируются с наградами, например, с тортом ко дню рождения или с десертами, которыми наслаждаются в особых случаях. Поэтому неудивительно, что большинство людей любят сладости.

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— Проблема в том, что мы едим много добавленного сахара, — отмечает диетолог.

Согласно национальным данным о потреблении пищи, в среднем взрослый американец съедает примерно 17 чайных ложек (270 калорий или 68 г) добавленного сахара ежедневно!

Многочисленные исследования показывают, что избыток добавленного сахара может повысить риск ожирения, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, системного воспаления и многих других заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить добавление сахара — до шести чайных ложек (100 калорий или 25 г) в день для женщин и девяти чайных ложек (150 калорий или 36 г) — для мужчин.

Итак, как решить эту дилемму? Чтобы и от сладостей совсем не отказываться, и не допустить повышения сахара в крови.

Джули Аптон говорит — выход есть. И называет продукты, которые прекрасно заменят добавленные сахара.

Черный шоколад

Темный шоколад — отличный способ удовлетворить свое желание сладкого. Он содержит больше какао, чем молочный, в нем есть полезные антиоксиданты, которые помогают снизить артериальное давление, уровень холестерина и уменьшить общий риск сердечных заболеваний. Это касается только шоколада, в котором более 70% какао.

Фрукты в черном шоколаде

Это лакомство является хорошим источником клетчатки и других биоактивных соединений, которые замедляют высвобождение углеводов в кровь. Более того, темный шоколад, как известно, содержит флавоноиды, которые помогают улучшить здоровье сердца. А пользу ягод и фруктов уже не надо доказывать.

Сухофрукты

Сушеные фрукты содержат все полезные витамины, минералы, клетчатку и фитонутриенты свежих фруктов, но в более насыщенном варианте. Единственный нюанс, который стоит учитывать, это то, что сухофрукты достаточно калорийны. К примеру, пять-шесть штук кураги содержат приблизительно 110 калорий, тогда как столько же свежих абрикосов имеют около 60 калорий.

Свежие фрукты

Фрукты естественно сладкие. Натуральный сахар в ягодах, яблоках, цитрусовых, винограде и других фруктах удовлетворит вашу тягу к сладкому. Клетчатка же замедлит переваривание и усвоение углеводов.

Йогурт без добавления сахара

Ароматизированный йогурт может быть отличным способом удовлетворить тягу к чему-то сладкому, одновременно вы получаете высококачественный белок, кальций и многие другие питательные вещества в своем рационе.

Белок замедляет пищеварение и тем самым помогает сдержать выброс сахара в кровь. Наиболее здоровым вариантом является греческий йогурт без добавления сахара.

Энергетические батончики, богатые белком

— Богатый белком энергетический батончик является одним из моих любимых способов почувствовать удовольствие от сладкого, не нанеся вреда здоровью, — говорит Аптон.

По словам диетолога, стоит выбирать батончики, которые содержат менее 8 г сахара (2 чайные ложки) и не более 200 калорий. Есть сотни вариантов, из которых можно выбрать.

Джули Аптон отмечает, что когда вдруг захотелось сладкого из-за стресса или волнения, а поблизости нет маркета, где продаются названные ею продукты, стоит просто пожевать жвачку без сахара.

Более 80 лет исследований жевательной резинки показывают, что она способна помочь в преодолении стресса, может улучшить настроение и увеличить концентрацию внимания.

Источник: Eat This, Not That