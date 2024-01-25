Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Советы

Как избавиться от перегара — простые народные способы

25 января 2024, 17:42
Марина Мелехова редактор
Как избавиться от перегара — простые народные способы
Источник: Unsplash

Как восстановиться после бурной встречи Нового года и быстро избавиться от перегара, если придется общаться с людьми — в материале Фактов ICTV.

Как быстро избавиться от перегара в домашних условиях

Все мы хорошо знаем, что овощной рассол — один из лучших способов преодолеть похмелье, но от перегара он не спасет. Замаскировать неприятный запах изо рта помогут другие народные средства.

  • Специи — гвоздика, кардамон, мускатный орех и лавровый лист. Однако знатоки аюрведы говорят, что лучший освежитель дыхания — кардамон. Можно съесть чеснок и идти на свидание — никто не заметит. Для свежести надо пожевать 2-4 зернышка или выпить чай или кофе с кардамоном, который, кстати, еще и уменьшает токсичность кофеина.
  • Кофейные зерна. Они тоже считаются эффективным средством против перегара. Но нужно не заваривать их, а как и кардамон, пожевать. Наиболее эффективен кофе, обжаренный до темного цвета.
  • Петрушка, кинза и мята. Свежая зелень содержат эфирные масла, которые могут на некоторое время убрать неприятный запах после употребления алкоголя. Выбирайте, что удобнее — съесть просто так или в салате.
  • Растительные масла, в частности льняное, конопляное и грецкого ореха, также могут спасти от перегара. Поможет 1 ст.л. натощак.
  • Бананы. Они содержат калий, который выводится через алкоголь, и помогают выровнять уровень сахара в крови.
  • Напитки. Среди наиболее популярных — чай с имбирем, томатный сок, фреш из яблок, моркови и сельдерея, кефир и гоголь-моголь с черным молотым перцем. Рецепт последнего напитка очень простой, но действенный. Два сырых куриных яйца и щепотку перца нужно взбить, а затем выпить. Это позволит организму восстановить утраченные питательные вещества и уменьшить перегар.
  • Жевательная резинка или фруктовые леденцы. Правда, эффект продлится всего несколько минут.

Самый эффективный способ избавиться от перегара — подождать, пока организм выведет токсины. Однако можно ускорить этот процесс.

Сейчас смотрят

Врачи советуют пить много воды, гулять на свежем воздухе, есть легкую пищу и избегать дополнительных порций алкоголя.

Читайте также:
похмілляНедорогие и доступные: эксперт порекомендовал два напитка для эффективного снятия похмелья

Теги
Алкоголь Запах Советы Похмілля
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь