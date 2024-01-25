Как восстановиться после бурной встречи Нового года и быстро избавиться от перегара, если придется общаться с людьми — в материале Фактов ICTV.

Как быстро избавиться от перегара в домашних условиях

Все мы хорошо знаем, что овощной рассол — один из лучших способов преодолеть похмелье, но от перегара он не спасет. Замаскировать неприятный запах изо рта помогут другие народные средства.

Специи — гвоздика, кардамон, мускатный орех и лавровый лист. Однако знатоки аюрведы говорят, что лучший освежитель дыхания — кардамон. Можно съесть чеснок и идти на свидание — никто не заметит. Для свежести надо пожевать 2-4 зернышка или выпить чай или кофе с кардамоном, который, кстати, еще и уменьшает токсичность кофеина.

Кофейные зерна. Они тоже считаются эффективным средством против перегара. Но нужно не заваривать их, а как и кардамон, пожевать. Наиболее эффективен кофе, обжаренный до темного цвета.

Петрушка, кинза и мята. Свежая зелень содержат эфирные масла, которые могут на некоторое время убрать неприятный запах после употребления алкоголя. Выбирайте, что удобнее — съесть просто так или в салате.

Растительные масла, в частности льняное, конопляное и грецкого ореха, также могут спасти от перегара. Поможет 1 ст.л. натощак.

Бананы. Они содержат калий, который выводится через алкоголь, и помогают выровнять уровень сахара в крови.

Напитки. Среди наиболее популярных — чай с имбирем, томатный сок, фреш из яблок, моркови и сельдерея, кефир и гоголь-моголь с черным молотым перцем. Рецепт последнего напитка очень простой, но действенный. Два сырых куриных яйца и щепотку перца нужно взбить, а затем выпить. Это позволит организму восстановить утраченные питательные вещества и уменьшить перегар.

Жевательная резинка или фруктовые леденцы. Правда, эффект продлится всего несколько минут.

Самый эффективный способ избавиться от перегара — подождать, пока организм выведет токсины. Однако можно ускорить этот процесс.

Сейчас смотрят

Врачи советуют пить много воды, гулять на свежем воздухе, есть легкую пищу и избегать дополнительных порций алкоголя.