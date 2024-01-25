Як відновитися після бурхливої зустрічі Нового року та швидко позбутися перегару, якщо доведеться спілкуватися з людьми – у матеріалі Факти ICTV.

Як швидко позбутися перегару в домашніх умовах

Всі ми добре знаємо, що овочевий розсіл – один з найкращих способів подолати похмілля, але від перегару він не врятує. Замаскувати неприємний запах із рота допоможуть інші народні засоби.

Спеції – гвоздика, кардамон, мускатний горіх та лавровий лист. Однак знавці аюрведи кажуть, що найкращий освіжувач дихання – кардамон. Можна з’їсти часник і йти на побачення – ніхто не помітить. Для свіжості треба пожувати 2-4 зернятка або випити чай чи каву з кардамоном, який, до речі, ще й зменшує токсичність кофеїну.

Кавові зерна. Вони теж вважаються ефективним засобом проти перегару. Але потрібно не заварювати їх, а як і кардамон, пожувати. Найбільш ефективна кава, що обсмажена до темного кольору.

Петрушка, кінза та м’ята. Свіжа зелень містить ефірні олії, які можуть на деякий час прибрати неприємний запах після споживання алкоголю. Вибирайте, що найзручніше – з’їсти просто так або в салаті.

Рослинні олії, зокрема лляна, конопляна та волоського горіха, також можуть врятувати від перегару. Допоможе 1 ст.л. натще.

Банани. Вони містять калій, який виводиться через алкоголь та допомагають вирівняти рівень цукру в крові.

Напої. Серед найбільш популярних – чай з імбиром, томатний сік, фреш з яблук, моркви і селери, кефір та гоголь-моголь з чорним меленим перцем. Рецепт дуже простий, але дієвий. Два сирих курячих яйця та щіпку перцю потрібно збити, а потім випити. Це може допомогти організму відновити втрачені поживні речовини та зменшити перегар.

Жувальна гумка або фруктові льодяники. Щоправда, ефект триватиме лише кілька хвилин.

Найефективніший спосіб позбутися перегару – почекати, поки організм виведе токсини. Однак можна прискорити цей процес.

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Лікарі радять пити багато води, гуляти на свіжому повітрі, їсти легку їжу та уникати додаткових порцій алкоголю.