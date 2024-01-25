Як відновитися після бурхливої зустрічі Нового року та швидко позбутися перегару, якщо доведеться спілкуватися з людьми – у матеріалі Факти ICTV.
Як швидко позбутися перегару в домашніх умовах
Всі ми добре знаємо, що овочевий розсіл – один з найкращих способів подолати похмілля, але від перегару він не врятує. Замаскувати неприємний запах із рота допоможуть інші народні засоби.
- Спеції – гвоздика, кардамон, мускатний горіх та лавровий лист. Однак знавці аюрведи кажуть, що найкращий освіжувач дихання – кардамон. Можна з’їсти часник і йти на побачення – ніхто не помітить. Для свіжості треба пожувати 2-4 зернятка або випити чай чи каву з кардамоном, який, до речі, ще й зменшує токсичність кофеїну.
- Кавові зерна. Вони теж вважаються ефективним засобом проти перегару. Але потрібно не заварювати їх, а як і кардамон, пожувати. Найбільш ефективна кава, що обсмажена до темного кольору.
- Петрушка, кінза та м’ята. Свіжа зелень містить ефірні олії, які можуть на деякий час прибрати неприємний запах після споживання алкоголю. Вибирайте, що найзручніше – з’їсти просто так або в салаті.
- Рослинні олії, зокрема лляна, конопляна та волоського горіха, також можуть врятувати від перегару. Допоможе 1 ст.л. натще.
- Банани. Вони містять калій, який виводиться через алкоголь та допомагають вирівняти рівень цукру в крові.
- Напої. Серед найбільш популярних – чай з імбиром, томатний сік, фреш з яблук, моркви і селери, кефір та гоголь-моголь з чорним меленим перцем. Рецепт дуже простий, але дієвий. Два сирих курячих яйця та щіпку перцю потрібно збити, а потім випити. Це може допомогти організму відновити втрачені поживні речовини та зменшити перегар.
- Жувальна гумка або фруктові льодяники. Щоправда, ефект триватиме лише кілька хвилин.
Найефективніший спосіб позбутися перегару – почекати, поки організм виведе токсини. Однак можна прискорити цей процес.
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Лікарі радять пити багато води, гуляти на свіжому повітрі, їсти легку їжу та уникати додаткових порцій алкоголю.