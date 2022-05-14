Детям сложно понять и осмыслить смерть близкого человека. Несмотря на это, не следует скрывать от них информацию о трагических событиях.
Психолог Наталья Акульшина рассказала, как говорить с детьми о смерти.
– Почему так важно подобрать правильные слова? Потому что ребенок может подумать, что взрослый покинул его из-за того, что он плохой. Или же наоборот – умерший человек плохой, потому что бросил своих близких. Так у ребенка может сформироваться впечатление: доверять в этом мире никому нельзя, – говорит психолог.
Рекомендации:
- не скрывать правду и не медлить, однако не следует подробно рассказывать, как именно это произошло;
- сказать ребенку о смерти ближайший человек, которому он доверяет;
- говорить медленно и делать паузы, чтобы ребенок имел время понять, а вы – держать чувство под контролем;
- дать ребенку время, чтобы осознать это, и терпеливо отвечать на вопросы;
- если ребенок расспрашивает об умершем человеке, стараться не блокировать воспоминания о нем.
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В то же время важно не блокировать, а поддерживать любые чувства ребенка.
Источник: Без барьеров