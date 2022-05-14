Дітям складно зрозуміти та осмислити смерть близької людини. Попри це, не варто приховувати від них інформацію про трагічні події.
Психологиня Наталія Акульшина розповіла, як говорити з дітьми про смерть.
– Чому так важливо підібрати правильні слова? Бо дитина може подумати, що дорослий покинув її через те, що вона погана. Або ж навпаки – померла людина погана, бо покинула своїх близьких. Так у дитини може сформуватися враження: довіряти у цьому світі нікому не можна, – говорить психологиня.
Рекомендації:
- не приховувати правду і не зволікати, однак не варто детально розповідати, як саме це сталося;
- сказати дитині про смерть має найближча людина, якій вона довіряє;
- говорити повільно і робити паузи, щоб дитина мала час зрозуміти, а ви – тримати почуття під контролем;
- дати дитині час, щоб усвідомити це, і терпляче відповідати на запитання;
- якщо дитина розпитує про померлу людину, намагатися не блокувати спогади про неї.
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Водночас важливо не блокувати, а підтримувати будь-які почуття дитини.
Джерело: Без бар’єрів