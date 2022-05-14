Дітям складно зрозуміти та осмислити смерть близької людини. Попри це, не варто приховувати від них інформацію про трагічні події.

Психологиня Наталія Акульшина розповіла, як говорити з дітьми про смерть.

– Чому так важливо підібрати правильні слова? Бо дитина може подумати, що дорослий покинув її через те, що вона погана. Або ж навпаки – померла людина погана, бо покинула своїх близьких. Так у дитини може сформуватися враження: довіряти у цьому світі нікому не можна, – говорить психологиня.

Рекомендації:

не приховувати правду і не зволікати, однак не варто детально розповідати, як саме це сталося;

сказати дитині про смерть має найближча людина, якій вона довіряє;

говорити повільно і робити паузи, щоб дитина мала час зрозуміти, а ви – тримати почуття під контролем;

дати дитині час, щоб усвідомити це, і терпляче відповідати на запитання;

якщо дитина розпитує про померлу людину, намагатися не блокувати спогади про неї.

Водночас важливо не блокувати, а підтримувати будь-які почуття дитини.

Джерело: Без бар’єрів