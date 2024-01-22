Психиатр и специалист по заболеваниям головного мозга Дэниел Амен рассказал о том, чего следует избегать, чтобы не запустить патологический процесс разрушения мозга.

— Мозг, пожалуй, самый важный орган человеческого тела. Помимо контроля и координации действий и реакций, он позволяет нам думать и чувствовать – то, что делает нас людьми. Так что мозг надо защищать любой ценой, — подчеркнул врач.

1. Сахар

Сахар вреден для мозга, потому что он вызывает воспалительные процессы и приводит к диабету, говорит Амен. Медик объяснил, что повышение сахара в крови приведет к разрушению кровеносных сосудов и снижает приток крови к мозгу.

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— Я опубликовал три исследования с участием 35 тыс. человек: по мере увеличения вашего веса фактический физический размер и функция вашего мозга снижаются. Это должно напугать любого, — говорит психиатр.

Сахар — это путь к диабету и ожирению, не говоря уже о воспалении, которое является причиной депрессии и слабоумия, отметил врач.

2. Удар по футбольному мячу головой

Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что у футболистов вероятность развития деменции на 50% выше, чем у остального населения.

Ученые из Каролинского института в Швеции, чье исследование было опубликовано в журнале Lancet Public Health, сравнили медицинские записи 6 тыс. элитных футболистов и более 56 тыс. нефутболистов в период с 1924 по 2019 годы.

Они обнаружили, что среди футболистов-мужчин, играющих в высшем дивизионе Швеции, у 9% были диагностированы нейродегенеративные заболевания по сравнению с 6% в контрольной выборке.

3. Кофеин

Кофеин сужает приток крови к мозгу, говорит Амен. По его словам, была установлена ​​связь между потреблением кофеина и сокращением мозга.

Хотя никакой связи между кофеином и деменцией не установлено, врач утверждает, что существует связь между кофеином и проблемами со сном, а также между проблемами сна и деменцией.

Врач отметил, что если вы употребляете 100 мг кофеина в день, это нормально.

4. Никотин

Как и кофеин, никотин может ограничивать приток крови к мозгу, говорит эксперт.

Согласно исследованию ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета, курение вызывает сокращение мозга. А уменьшение мозга связано с повышенным риском развития когнитивных нарушений, деменции и болезни Альцгеймера.

5. Экранное время

По словам Амена, время, проведенное перед экраном, изнашивает центры удовольствия с каждым нажатием на телефон, с каждым просмотром страниц.

— Чем больше вы это делаете, тем быстрее заставляете умирать эти центры удовольствия, — утверждает психиатр.

По словам врача, если время перед экраном длится три с половиной часа в день, у вас повышается риск тревоги, депрессии, зависимости, ожирения, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Источник: Express