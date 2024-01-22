Психіатр і фахівець із захворювань головного мозку Деніел Амен розповів про те, чого слід уникати, щоб не запустити патологічний процес руйнування мозку.

– Мозок, мабуть, найважливіший орган людського тіла. Крім контролю і координації дій і реакцій, він дає нам змогу думати і відчувати – те, що робить нас людьми. Тож мозок треба захищати за всяку ціну, – підкреслив лікар.

1. Цукор

Цукор шкідливий для мозку, бо він спричиняє запальні процеси та призводить до діабету, каже Амен. Медик пояснив, що підвищення цукру в крові призведе до руйнування кровоносних судин і знижує приплив крові до мозку.

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– Я опублікував три дослідження за участю 35 тис. осіб: у міру збільшення вашої ваги фактичний фізичний розмір і функція вашого мозку знижуються. Це має налякати будь-кого, – каже психіатр.

Цукор – це шлях до діабету й ожиріння, не кажучи вже про запалення, яке є причиною депресії та недоумства, зазначив лікар.

2. Удар по футбольному м’ячу головою

Дослідження, опубліковане торік, показало, що у футболістів імовірність розвитку деменції на 50% вища, ніж у решти населення.

Вчені з Каролінського інституту в Швеції, чиє дослідження було опубліковано в журналі Lancet Public Health, порівняли медичні записи 6 000 елітних футболістів і понад 56 000 нефутболістів у період з 1924 по 2019 роки.

Вони виявили, що серед футболістів-чоловіків, які грають у вищому дивізіоні Швеції, у 9% було діагностовано нейродегенеративні захворювання порівняно з 6% у контрольній вибірці.

3. Кофеїн

Кофеїн звужує приплив крові до мозку, каже Амен. За його словами, було встановлено зв’язок між споживанням кофеїну і скороченням мозку.

Хоча жодного зв’язку між кофеїном і деменцією не встановлено, лікар стверджує, що існує зв’язок між кофеїном і проблемами зі сном, а також між проблемами сну і деменцією.

Лікар зазначив, що якщо ви вживаєте 100 мг кофеїну на день, це нормально.

4. Нікотин

Як і кофеїн, нікотин може обмежувати приплив крові до мозку, каже експерт.

Згідно з дослідженням учених з Медичної школи Вашингтонського університету, куріння викликає скорочення мозку. А зменшення мозку пов’язане з підвищеним ризиком розвитку когнітивних порушень, деменції та хвороби Альцгеймера.

5. Е кранний час

За словами Амена, час, проведений перед екраном, зношує центри задоволення з кожним натисканням на телефон, з кожним переглядом сторінок.

– Що більше ви це робите, то швидше змушуєте вмирати ці центри задоволення, – стверджує психіатр.

За словами лікаря, якщо час перед екраном триває три з половиною години на день, у вас підвищується ризик тривоги, депресії, залежності, ожиріння, синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Джерело: Express