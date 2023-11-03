Команда вчених Північно-Західного університету під час дослідження з’ясувала, яким фундаментальним чином лише одна безсонна ніч може перепрограмувати наш мозок.

Вчені зазначають, що якщо хронічне безсоння добре вивчене, то короткочасна втрата сну, наприклад безсонна ніч перед іспитом, менш зрозуміла.

Ефект безсонної ночі

– Ми виявили, що втрата сну спричиняє потужний антидепресивний ефект і перепрограмує мозок лише за кілька годин, – каже провідний автор дослідження Мінчжен Ву.

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За словами вченого, одна безсонна ніч може швидко зупинити депресію на кілька днів, оскільки, хоча тіло і виснажене фізично, мозок почувається щасливим, майже сп’янілим.

Безсонна ніч як антидепресант

Тепер нейробіологи відкрили природу цього ефекту сп’яніння. У новому дослідженні вони викликали у мишей легку і гостру депривацію сну, а потім вивчили їхню поведінку і активність мозку.

З’ясувалося, що в період гострої втрати сну не тільки збільшилося вивільнення дофаміну (його ще називають гормоном радості та задоволення), а й покращилася синаптична пластичність, що давало змогу піддослідним гризунам підтримувати грайливий настрій протягом наступних кількох днів.

Оптимальне лікування депресії

За словами вчених, ці нові результати можуть допомогти краще зрозуміти, як природним чином змінюються стани настрою. Це також може призвести до повнішого розуміння того, як діють швидкодійні антидепресанти (наприклад, кетамін), і допомогти медикам у підборі оптимальних ліків для лікування депресії.