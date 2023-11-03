Команда ученых Северо-Западного университета в ходе исследования выяснила, каким фундаментальным образом всего одна бессонная ночь может перепрограммировать наш мозг.

Ученые отмечают, если хроническая бессонница хорошо изучена, то кратковременная потеря сна, например бессонная ночь перед экзаменом, менее понятна.

Эффект бессонной ночи

— Мы обнаружили, что потеря сна вызывает мощный антидепрессивный эффект и перепрограммирует мозг всего за несколько часов, — говорит ведущий автор исследования Минчжэн Ву.

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По словам ученого, одна бессонная ночь может быстро обратить вспять депрессию на несколько дней, поскольку, хотя тело и истощено физически, мозг чувствует себя счастливым, почти опьяненным.

Бессонная ночь как антидепрессант

Теперь нейробиологи открыли природу этого эффекта опьянения. В новом исследовании они вызвали у мышей легкую и острую депривацию сна, а затем изучили их поведение и активность мозга.

Выяснилось, что в период острой потери сна не только увеличилось высвобождение дофамина (его еще называют гормоном радости и удовольствия), но и улучшилась синаптическая пластичность, что позволяло подопытным грызунам поддерживать игривое настроение в течение следующих нескольких дней.

Оптимальное лечение депрессии

По словам ученых, эти новые результаты могут помочь лучше понять, как естественным образом меняются состояния настроения. Это также может привести к более полному пониманию того, как действуют быстродействующие антидепрессанты (например, кетамин), и помочь медикам в подборе оптимальных лекарств для лечения депрессии.