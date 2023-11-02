Команда американских ученых из Университета Дюка в ходе исследования показала причины, которые провоцируют болезнь войны, которой страдают около 250 тыс. ветеранов боевых действий в Персидском заливе. Выяснилось, что у них значительно снижена способность лейкоцитов вырабатывать энергию.

Диагноз болезни войны

Как отметил руководитель исследования профессор Джоэл Мейер, исторически диагноз болезни войны ставили на основании симптомов, о которых сообщал сам ветеран, а именно усталость, вызванная физической нагрузкой, расстройство желудка, головокружение, бессонница или проблемы с памятью.

— Не было никаких объективных биохимических или молекулярных измерений, которые врачи могли бы использовать для диагностики этого заболевания, — говорит Джоэл Мейер.

У лучшить лечение болезн и войны

По его словам, новое исследование обеспечивает измерения, доступные в образцах крови, что может помочь улучшить лечение ветеранов, предоставляя врачам новый способ оценить, является ли назначенная терапия эффективной.

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Ученый уточняет: анализы крови, повторяемые в течение курса лечения, покажут, реагируют ли лейкоциты ветерана на лечение и производят ли больше энергии.