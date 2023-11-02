Команда американських учених з Університету Дюка під час дослідження показала причини, які провокують хворобу війни, на яку страждають близько 250 тис. ветеранів бойових дій у Перській затоці. З’ясувалося, що у них значно знижена здатність лейкоцитів виробляти енергію.

Діагноз хвороби війни

Як зазначив керівник дослідження професор Джоел Мейєр, історично діагноз хвороби війни ставили на підставі симптомів, про які повідомляв сам ветеран, а саме втома, спричинена фізичним навантаженням, розлади шлунка, запаморочення, безсоння або проблеми з пам’яттю.

Зараз дивляться

– Не було жодних об’єктивних біохімічних або молекулярних вимірів, які лікарі могли б використати для діагностики цього захворювання, – каже Джоел Мейєр.

Покращити лікування хвороби війни

За його словами, нове дослідження забезпечує вимірювання, доступні в зразках крові, що може допомогти поліпшити лікування ветеранів, надаючи лікарям новий спосіб оцінити, чи є призначена терапія ефективною.

Вчений уточнює: аналізи крові, повторювані протягом курсу лікування, покажуть, чи реагують лейкоцити ветерана на лікування і чи виробляють більше енергії.