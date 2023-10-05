Сегодня для лечения фантомной боли у раненых с ампутациями созданы специальные мультидисциплинарные команды — анестезиологи, терапевты, психиатры и психотерапевты, врачи физической и реабилитационной медицины.

Современные методики лечения фантомной боли — зеркальная терапия и VR-тренажеры.

Военные анестезиологи, чтобы снять боль, в том числе и фантомную, решили добавить к основному комплексному лечению регионарную анестезию.

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Механизм ее действия заключается в блокировании нерва местным анестетиком.

Суть этой манипуляции представить может каждый: примерно так же чувствует себя пациент в кабинете стоматолога, когда ему колют обезболивающее во внутреннюю сторону щеки, и та немеет.

Примерно таким же образом можно действовать и на конечности, живот, другие части тела.

— В определенный момент мы поняли, что проблема сильнейшей острой и хронической боли у раненых с ампутациями стремительно набирает обороты. Начали искать пути ее решения, — рассказывает Вадим Бабий, начальник отделения интенсивной терапии для аэромедицинской эвакуации.

По словам подполковника медицинской службы Бабия, до сих пор четкого объяснения источников возникновения фантомной боли нет, хотя все сходятся на том, что это сложный патофизиологический механизм, и основной его компонент — не является органическим.

То есть, нельзя сказать, что боль возникает только из-за определенных проблем с нервом.

Врач объясняет, что у людей с ампутациями в коре головного мозга создается доминантное возбуждение, которое производит болевые страдания, даже если физической боли нет.

К этому добавляются негативные эмоции. Поэтому на самом деле эта проблема — комплексная. Таких пациентов должен поддерживать высококвалифицированный персонал с помощью современных технологических методов.

Вот два пациента, которые страдают именно от таких, фантомных, болей.

Анатолий — разведчик одной из отдельных механизированных бригад. Ранение получил в начале августа на Запорожском направлении: наступил на мину. Сегодня проходит лечение и ждет момента, когда сможет стать на протез.

Другой раненый — Евгений. Он — сапер в военной жизни, в гражданской был поваром в одном из ресторанов. С весны этого года выполнял задание в районе Клещеевки под Бахмутом. Ранение получил в конце августа — наступил на ПМку.

— Ногу разорвало ниже колена, я упал. Побратимы подхватили и вынесли на себе. Перенес четыре операции, ампутацию. Сейчас у меня очень страшные фантомы. Я почти не сплю, — говорит боец.

Сейчас свои надежды избавиться от изнурительной боли ребята возлагают на военных врачей.

— Уже сегодня, даже на начальном этапе добавления регионарной анестезии к общему лечению, имеем хорошие результаты, — говорит Андрей Корсун.

По его словам, пациенты, которые не могли спать от боли, наконец получили возможность выспаться, почувствовать себя функциональными.

И действительно, разведчик Анатолий через двое суток после проведения первой процедуры по регионарной анестезии уже намного спокойнее, настроен положительно.

Рассказывает, что смог поспать после обезболивания почти 12 часов. Он уверен, скоро встанет на протез и с уверенностью будет смотреть в будущее.

Источник: Командування медичних сил ЗСУ

Фото: АрміяInform