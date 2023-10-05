Сьогодні для лікування фантомного болю у поранених з ампутаціями створено спеціальні мультидисциплінарні команди — анестезіологи, терапевти, психіатри та психотерапевти, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини.

Сучасні методики лікування фантомного болю — дзеркальна терапія та VR-тренажери.

Військові анестезіологи, щоби зняти біль, зокрема і фантомний, вирішили додати до основного комплексного лікування регіонарну анестезію.

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Механізм її дії полягає в блокуванні нерва місцевим анестетиком.

Суть цієї маніпуляції уявити може кожен: приблизно так само пацієнт почувається в кабінеті стоматолога, коли йому колють знеболювальне у внутрішню сторону щоки, і та затерпає.

Приблизно таким самим чином можна діяти і на кінцівки, живіт, інші частини тіла.

— У певний момент ми зрозуміли, що проблема надсильного гострого та хронічного болю у поранених із ампутаціями стрімко набирає обертів. Почали шукати шляхи її розв’язання, – розказує Вадим Бабій, начальник відділення інтенсивної терапії для аеромедичної евакуації.

За словами підполковника медичної служби Бабія, до сьогодні чіткого пояснення джерел виникнення фантомного болю немає, хоча всі сходяться на тому, що це складний патофізіологічний механізм, і основний його компонент — не є органічним.

Тобто, не можна сказати, що біль виникає лише через певні проблеми з нервом.

Лікар пояснює, що в людей з ампутаціями в корі головного мозку створюється домінантне збудження, яке продукує больові страждання, навіть якщо фізичного болю немає.

До цього додаються негативні емоції. Тому насправді ця проблема — комплексна. Таких пацієнтів має підтримувати висококваліфікований персонал за допомогою сучасних технологічних методів.

Ось два пацієнти, які страждають саме від такого фантомного болю.

Анатолій — розвідник однієї з окремих механізованих бригад. Поранення дістав на початку серпня на Запорізькому напрямку: наступив на міну. Сьогодні проходить лікування та чекає часу, коли зможе стати на протез.

Інший поранений — Євген. Він — сапер у військовому житті, у цивільному був кухарем в одному із ресторанів. З весни цього року виконував завдання в районі Кліщіївки під Бахмутом. Поранення дістав наприкінці серпня — наступив на ПМку.

— Ногу розірвало нижче коліна, я впав. Побратими підхопили і винесли на собі. Переніс чотири операції, ампутацію. Зараз маю дуже страшні фантоми. Я майже не сплю, – говорить боєць.

Нині свої надії позбутися виснажливого болю хлопці покладають на військових лікарів.

— Уже сьогодні, навіть на початковому етапі додавання регіонарної анестезії до загального лікування, маємо гарні результати, – говорить Андрій Корсун.

За його словами, пацієнти, що не могли спати від болю, нарешті отримали можливість виспатись, відчути себе функціональними.

І справді, розвідник Анатолій за дві доби після проведення першої процедури з регіонарної анестезії вже набагато спокійніший, налаштований позитивно.

Розповідає, що зміг поспати після знеболення майже 12 годин. Він упевнений, що скоро встане на протез і з упевненістю дивитиметься в майбутнє.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Фото: АрміяInform