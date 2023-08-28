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Психологія

Спілкування після ампутації: як поводитися поруч із тими, хто втратив руку чи ногу

28 Серпня 2023, 11:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ампутація
Джерело: Pexels

Експерти Національної служби здоров’я України розповіли, як поводитися з тими, хто під час бойових дій втратив руку або ногу.

– Реальність така, що ми часто зустрічатимемо в нашій країні людей різного віку, чоловіків і жінок, зовсім іще молодих хлопців і дівчат, без однієї чи навіть двох кінцівок, – наголошують фахівці.

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Як поводитися поруч із такими людьми? Відвести очі? Чи варто сказати “співчуваю”? Чи запитувати “ти як?”. Ось кілька правил на цей випадок:

  • пам’ятайте два головні правила спілкування з людьми, які пережили ампутацію: гідність і взаємоповага;
  • не уникайте спілкування: якщо не знаєте, з чого почати спілкування, почніть зі щирої посмішки;
  • ставтеся до людей після ампутації так само, як до будь-якого іншого вашого друга або знайомого;
  • не проявляйте жалість;
  • не порівнюйте досвід людини, яку зустріли, з досвідом когось вам знайомого, хто переніс ампутацію: порівняння може знецінити досвід;
  • якщо хочете допомогти, не робіть добро примусово – спочатку запитайте про це.

Джерело
МОЗ
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люди з інвалідністю Поради психолога Протези
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