Експерти Національної служби здоров’я України розповіли, як поводитися з тими, хто під час бойових дій втратив руку або ногу.
– Реальність така, що ми часто зустрічатимемо в нашій країні людей різного віку, чоловіків і жінок, зовсім іще молодих хлопців і дівчат, без однієї чи навіть двох кінцівок, – наголошують фахівці.
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Як поводитися поруч із такими людьми? Відвести очі? Чи варто сказати “співчуваю”? Чи запитувати “ти як?”. Ось кілька правил на цей випадок:
- пам’ятайте два головні правила спілкування з людьми, які пережили ампутацію: гідність і взаємоповага;
- не уникайте спілкування: якщо не знаєте, з чого почати спілкування, почніть зі щирої посмішки;
- ставтеся до людей після ампутації так само, як до будь-якого іншого вашого друга або знайомого;
- не проявляйте жалість;
- не порівнюйте досвід людини, яку зустріли, з досвідом когось вам знайомого, хто переніс ампутацію: порівняння може знецінити досвід;
- якщо хочете допомогти, не робіть добро примусово – спочатку запитайте про це.