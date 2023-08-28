Експерти Національної служби здоров’я України розповіли, як поводитися з тими, хто під час бойових дій втратив руку або ногу.

– Реальність така, що ми часто зустрічатимемо в нашій країні людей різного віку, чоловіків і жінок, зовсім іще молодих хлопців і дівчат, без однієї чи навіть двох кінцівок, – наголошують фахівці.

Як поводитися поруч із такими людьми? Відвести очі? Чи варто сказати “співчуваю”? Чи запитувати “ти як?”. Ось кілька правил на цей випадок: