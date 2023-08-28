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Психология

Общение после ампутации: как вести себя рядом с теми, кто потерял руку или ногу

28 августа 2023, 11:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ампутація
Источник: Pexels

Эксперты Национальной службы здоровья Украины рассказали, как вести себя с теми, кто в ходе боевых действий потерял руку или ногу.

— Реальность такова, что мы часто будем встречать в нашей стране людей разного возраста, мужчин и женщин, совсем еще молодых парней и девушек, без одной или даже двух конечностей, — отмечают специалисты.

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Как вести себя рядом с такими людьми? Отвести глаза? Стоит ли сказать “сочувствую”? Или спрашивать “ты как?”. Вот несколько правил на этот случай:

  • помните два главных правила общения с людьми, которые пережили ампутацию: достоинство и взаимоуважение;
  • не избегайте общения: если не знаете, с чего начать общение, начните с искренней улыбки;
  • относитесь к людям после ампутации так же, как к любому другому вашему другу или знакомому;
  • не проявляйте жалость;
  • не сравнивайте опыт человека, которого встретили, с опытом кого-то вам знакомого, кто перенес ампутацию: сравнение может обесценить опыт;
  • если хотите помочь, не делайте добро принудительно — сначала спросите об этом.

Источник
Минздрав
Теги
люди з інвалідністю Советы психолога Протези
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