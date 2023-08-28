Эксперты Национальной службы здоровья Украины рассказали, как вести себя с теми, кто в ходе боевых действий потерял руку или ногу.
— Реальность такова, что мы часто будем встречать в нашей стране людей разного возраста, мужчин и женщин, совсем еще молодых парней и девушек, без одной или даже двух конечностей, — отмечают специалисты.
Как вести себя рядом с такими людьми? Отвести глаза? Стоит ли сказать “сочувствую”? Или спрашивать “ты как?”. Вот несколько правил на этот случай:
- помните два главных правила общения с людьми, которые пережили ампутацию: достоинство и взаимоуважение;
- не избегайте общения: если не знаете, с чего начать общение, начните с искренней улыбки;
- относитесь к людям после ампутации так же, как к любому другому вашему другу или знакомому;
- не проявляйте жалость;
- не сравнивайте опыт человека, которого встретили, с опытом кого-то вам знакомого, кто перенес ампутацию: сравнение может обесценить опыт;
- если хотите помочь, не делайте добро принудительно — сначала спросите об этом.