Эксперты Национальной службы здоровья Украины рассказали, как вести себя с теми, кто в ходе боевых действий потерял руку или ногу.

— Реальность такова, что мы часто будем встречать в нашей стране людей разного возраста, мужчин и женщин, совсем еще молодых парней и девушек, без одной или даже двух конечностей, — отмечают специалисты.

Как вести себя рядом с такими людьми? Отвести глаза? Стоит ли сказать “сочувствую”? Или спрашивать “ты как?”. Вот несколько правил на этот случай: