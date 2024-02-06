Врач-психиатр Владислав Сова в эфире Украинского Радио констатировал, что украинцы стали больше употреблять алкоголь во время полномасштабной войны.

— У меня есть достаточное количество знакомых, которые к алкоголю относились абсолютно формально. Сейчас более 70% этих людей употребляют спиртное не раз в две недели, а через день-два, системно, — отметил Владислав Сова.

По словам эксперта, быстрее всего чувство комфорта и расслабления дают алкоголь и наркотики. Однако это ощущение ошибочно и очень опасно для здоровья, отмечает психиатр.

Сейчас смотрят

Тревожные расстройства и ПТСР

Владислав Сова отметил, что сейчас очень большой процент занимают не посттравматические стрессовые расстройства, а тревожно-депрессивные или невротические состояния. А также граничные расстройства, сопровождающиеся тревогой, напряжением, снижением настроения и проблемами с засыпанием.

— Многие думают, что-то мне тревожно. Не могу расслабиться, мысли в голову лезут. Так формируется интоксикация, злоупотребление алкоголем и в перспективе алкогольная зависимость, — объяснил врач.

Какое количество алкоголя — норма

Сова рассказал об исследовании, в ходе которого ученые попытались понять, есть ли больше пользы от 50 мл спиртного напитка. Тогда исследовалось вино, пиво, виски и водка.

Было доказано, что каждый из напитков дает плюс, но и минусов при системном употреблении больше. То есть культура употребления имеет значение, отметил медик.

— Мы все знаем феномен Франции и Италии, когда употребляется большее количество спиртного, в частности вина, но там процент алкоголизма стабилен и не сверхвысокий, — рассказал специалист.

По словам психиатра, если речь идет не об одном бокале вина в неделю, а об одном или двух каждый день, то это уже можно называть злоупотреблением алкоголем с возможными негативными последствиями.

Может ли а лкоголь быть полезен

Алкоголь – стимулятор, объясняет врач. То есть это транквилизатор, позволяющий организму за счет своего химического воздействия на головной мозг почувствовать одновременно энергию и успокоение, что само по себе дает положительный эффект.

— Поэтому если человек понимает, что он употребляет алкоголь не как лекарство, когда плохо, а в комфорте, в расслабленном состоянии, то доза спиртного будет меньше, — говорит врач.

Но дальнейшее употребление будет давать сигнал, что наступает интоксикация, что нужно прекращать пить. Поэтому очень важно, какие обстоятельства предшествуют употреблению алкоголя, отметил психиатр.

Источник: Украинское Радио