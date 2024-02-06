Лікар-психіатр Владислав Сова в ефірі Українського Радіо констатував, що українці почали більше вживати алкоголь під час повномасштабної війни.

– У мене є достатня кількість знайомих, які до алкоголю ставилися абсолютно формально. Зараз понад 70% цих людей вживають спиртне не раз на два тижні, а через день-два, системно, – зазначив Владислав Сова.

За словами експерта, найшвидше відчуття комфорту і розслаблення дають алкоголь і наркотики. Однак це відчуття є хибним і дуже небезпечним для здоров’я, зазначає психіатр.

Тривожні розлади та ПТСР

Владислав Сова зауважив, що зараз дуже великий відсоток займають не посттравматичні стресові розлади, а тривожно-депресивні або невротичні стани. А також граничні розлади, що супроводжуються тривогою, напругою, зниженням настрою і проблемами із засинанням.

Зараз дивляться

– Багато хто думає, щось мені тривожно. Не можу розслабитися, думки в голову лізуть. Так формується інтоксикація, зловживання алкоголем і в перспективі алкогольна залежність, – пояснив лікар.

Яка кількість алкоголю — норма

Сова розповів про дослідження, під час якого вчені спробували зрозуміти, чи є більше користі від 50 мл спиртного напою. Тоді досліджувалося вино, пиво, віскі та горілка.

Було доведено, що кожен із напоїв дає плюс, але й мінусів при системному вживанні більше. Тобто культура вживання має значення, зазначив медик.

– Ми всі знаємо феномен Франції та Італії, коли вживається більша кількість спиртного, зокрема вина, але там відсоток алкоголізму стабільний і не надвисокий, – розповів фахівець.

За словами психіатра, якщо йдеться не про один келих вина на тиждень, а про один чи два щодня, то це вже можна називати зловживанням алкоголем із можливими негативними наслідками.

Чи може алкоголь бути корисним

Алкоголь – стимулятор, пояснює лікар. Тобто це транквілізатор, який дає змогу організму завдяки своєму хімічному впливу на головний мозок відчути одночасно енергію і заспокоєння, що саме по собі дає позитивний ефект.

– Тож якщо людина розуміє, що вона вживає алкоголь не як ліки, коли погано, а в комфорті, в розслабленому стані, то доза спиртного буде меншою, – каже лікар.

Але подальше вживання даватиме сигнал, що настає інтоксикація, що потрібно припиняти пити. Тому дуже важливо, які обставини передують вживанню алкоголю, зазначив психіатр.

Джерело: Українське Радіо