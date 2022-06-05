Можно ли избавиться от глистов навсегда? Можно, утверждает врач-терапевт Галина Похмурская. Для этого нужно соблюдать пять условий.

Правила гигиены. Здесь все понятно: мойте руки, мойте овощи и фрукты, термически обрабатывайте те продукты, которые нуждаются в обработке.

Кислотность и тонус желудка должны быть в норме. Желудочный сок не только готовит белковую пищу и жиры для дальнейшего расщепления. Он играет роль химического барьера для паразитов, бактерий. Он их просто убивает.

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А “трупики” паразитов просто транзитом пройдутся кишечником и на следующий день распрощается организм с ними. Следовательно, если низкая кислотность, ее не хватает и для обработки пищи, и для обезвреживания паразитов.

Тонус желудка: он не должен быть растянутым, опущенным. Он должен быть упругим.

Не допускать застоя желчи в протоках. Надо качественно питаться и достаточно двигаться.

Ворсинки кишечника должны быть в норме. Клейкая патологическая слизь в кишечнике является той питательной средой, которую так любят кишечные глисты. Если нет ослизнения, ворсинки подвижны, тогда нет места, чтобы прижились глисты.

Тонус и перистальтика кишечника должны быть в норме. В норме стул должен быть каждый день. В противном случае чем дольше задерживаются каловые массы, тем больше интоксикации есть. Для того, чтобы кишечник работал, как часы, нужно употреблять клетчатку, пить достаточно воды и двигаться.

Источник: Галина Похмурская