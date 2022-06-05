Чи можна позбутися глистів назавжди? Можна, стверджує лікар-терапевт Галина Похмурська. Для цього потрібно дотримуватися п’яти умов.

Правила гігієни. Тут все зрозуміло: мийте руки, мийте овочі і фрукти, термічно обробляйте ті продукти, які потребують обробки.

Кислотність і тонус шлунку мають бути в нормі. Шлунковий сік не лише підготовлює білкову їжу та жири для подальшого розщеплення. Він ще відіграє роль хімічного бар’єра для паразитів, бактерій. Він просто їх вбиває.

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А “трупики” паразитів просто транзитом пройдуться кишківником і наступного дня розпрощається організм з ними.

Отже, якщо низька кислотність, її не вистачає і на обробку їжі, і на знешкодження паразитів. Тонус шлунку: він не повинен бути розтягнутим, опущеним. Він має бути пружним.

Не допускати застою жовчі в протоках. Потрібно якісно харчуватися та достатньо рухатися.

Ворсинки кишківника мають бути в нормі. Клейкий патологічний слиз у кишківнику є тим живильним середовищем, що так люблять кишкові глисти. Якщо немає ослизнення, ворсинки рухомі, тоді немає місця, щоб прижились глисти.

Тонус і перистальтика кишківника мають бути в нормі. В нормі випорожнення мають бути щодня. В іншому випадку, чим довше затримуються калові маси, тим більше інтоксикації є. Для того щоб кишечник працював, як годинник, потрібно вживати клітковину, пити достатньо води і рухатися.

Джерело: Галина Похмурська