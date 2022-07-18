Министерство здравоохранения Украины подготовило серию материалов об экстренной вакцинации, чтобы украинцы знали, как защитить себя даже после контакта с возбудителем инфекции.

— В Украине экстренную вакцинацию можно сделать от столбняка, бешенства, кори, ветрянки, дифтерии и гепатитов А и В, — отмечается в сообщении пресс-службы Минздрава.

Первая публикация Минздрава посвящена экстренной защите от столбняка — инфекции, которая поражает нервную систему. При тяжелой форме заболевания шанс умереть составляет 50%.

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Возбудитель столбняка — бактерии, которые живут в грунте и в кишечном тракте животных. Следовательно, инфицироваться столбняком можно:

при попадании зараженного грунта в рану;

вследствие укуса животного;

через зараженные предметы (гвоздь в земле, грабли, забор).

В каких случаях необходима экстренная вакцинация:

травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек;

обморожение и ожоги (термические, химические, радиационные) II, III и IV степеней;

проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта;

гангрены или некрозы тканей на любом этапе, абсцессы;

укусы животных;

роды вне медицинских учреждений;

внегоспитальные аборты.

Какие вакцины используют

Для экстренной иммунопрофилактики столбняка рекомендуется использовать вакцины:

АДП-М — адсорбированный дифтерийное-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов;

ППЛИ — противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, который готовят из крови людей, имеющих полный курс прививок от столбняка и делающих ревакцинацию каждые десять лет.

Количество доз и сроки введения:

АДП-М — не ранее третьего и не позднее 20-го дня с момента получения травмы;

ППЛИ — иммуноглобулин применяют срочно.

Дозу вакцины определит врач, в зависимости от того, сколько прививок человек получил в прошлом.

Проверьте по календарю прививок, имеете ли вы или ваш ребенок все необходимые прививки от столбняка.

Необходимость экстренной вакцинации

Важно! Если вы не помните, есть ли у вас все рутинные прививки от столбняка, обязательно сделайте экстренную вакцинацию. Это не причинит вред вашему здоровью, тогда как заболевание столбняком может быть смертельным.