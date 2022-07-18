Министерство здравоохранения Украины подготовило серию материалов об экстренной вакцинации, чтобы украинцы знали, как защитить себя даже после контакта с возбудителем инфекции.
— В Украине экстренную вакцинацию можно сделать от столбняка, бешенства, кори, ветрянки, дифтерии и гепатитов А и В, — отмечается в сообщении пресс-службы Минздрава.
Первая публикация Минздрава посвящена экстренной защите от столбняка — инфекции, которая поражает нервную систему. При тяжелой форме заболевания шанс умереть составляет 50%.
Возбудитель столбняка — бактерии, которые живут в грунте и в кишечном тракте животных. Следовательно, инфицироваться столбняком можно:
- при попадании зараженного грунта в рану;
- вследствие укуса животного;
- через зараженные предметы (гвоздь в земле, грабли, забор).
В каких случаях необходима экстренная вакцинация:
- травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек;
- обморожение и ожоги (термические, химические, радиационные) II, III и IV степеней;
- проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта;
- гангрены или некрозы тканей на любом этапе, абсцессы;
- укусы животных;
- роды вне медицинских учреждений;
- внегоспитальные аборты.
Какие вакцины используют
Для экстренной иммунопрофилактики столбняка рекомендуется использовать вакцины:
АДП-М — адсорбированный дифтерийное-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов;
ППЛИ — противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, который готовят из крови людей, имеющих полный курс прививок от столбняка и делающих ревакцинацию каждые десять лет.
Количество доз и сроки введения:
АДП-М — не ранее третьего и не позднее 20-го дня с момента получения травмы;
ППЛИ — иммуноглобулин применяют срочно.
Дозу вакцины определит врач, в зависимости от того, сколько прививок человек получил в прошлом.
Проверьте по календарю прививок, имеете ли вы или ваш ребенок все необходимые прививки от столбняка.
Необходимость экстренной вакцинации
Важно! Если вы не помните, есть ли у вас все рутинные прививки от столбняка, обязательно сделайте экстренную вакцинацию. Это не причинит вред вашему здоровью, тогда как заболевание столбняком может быть смертельным.