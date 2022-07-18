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Вакцинация

Вопрос жизни и смерти: в каких случаях и в какие сроки нужно делать экстренную вакцинацию против столбняка

18 июля 2022, 16:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинація
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины подготовило серию материалов об экстренной вакцинации, чтобы украинцы знали, как защитить себя даже после контакта с возбудителем инфекции.

— В Украине экстренную вакцинацию можно сделать от столбняка, бешенства, кори, ветрянки, дифтерии и гепатитов А и В, — отмечается в сообщении пресс-службы Минздрава.

Первая публикация Минздрава посвящена экстренной защите от столбняка — инфекции, которая поражает нервную систему. При тяжелой форме заболевания шанс умереть составляет 50%.

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Возбудитель столбняка — бактерии, которые живут в грунте и в кишечном тракте животных. Следовательно, инфицироваться столбняком можно:

  • при попадании зараженного грунта в рану;
  • вследствие укуса животного;
  • через зараженные предметы (гвоздь в земле, грабли, забор).

В каких случаях необходима экстренная вакцинация:

  • травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек;
  • обморожение и ожоги (термические, химические, радиационные) II, III и IV степеней;
  • проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта;
  • гангрены или некрозы тканей на любом этапе, абсцессы;
  • укусы животных;
  • роды вне медицинских учреждений;
  • внегоспитальные аборты.

Какие вакцины используют

Для экстренной иммунопрофилактики столбняка рекомендуется использовать вакцины:

АДП-М — адсорбированный дифтерийное-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов;

ППЛИ — противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, который готовят из крови людей, имеющих полный курс прививок от столбняка и делающих ревакцинацию каждые десять лет.

Количество доз и сроки введения:

АДП-М — не ранее третьего и не позднее 20-го дня с момента получения травмы;

ППЛИ — иммуноглобулин применяют срочно.

Дозу вакцины определит врач, в зависимости от того, сколько прививок человек получил в прошлом.

Проверьте по календарю прививок, имеете ли вы или ваш ребенок все необходимые прививки от столбняка.

Необходимость экстренной вакцинации

Важно! Если вы не помните, есть ли у вас все рутинные прививки от столбняка, обязательно сделайте экстренную вакцинацию. Это не причинит вред вашему здоровью, тогда как заболевание столбняком может быть смертельным.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация МОЗ Украины поради лікаря Столбняк
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