Міністерство охорони здоров’я України підготувало серію матеріалів про екстрену вакцинацію, щоб українці знали, як захистити себе навіть після контакту зі збудником інфекції.

– В Україні екстрену вакцинацію можна зробити від правця, сказу, кору, вітрянки, дифтерії та гепатитів А і В, – наголошується в повідомленні пресслужби МОЗ.

Перша публікація МОЗ присвячена екстреному захисту від правця – інфекції, яка вражає нервову систему. При важкій формі захворювання ризик померти становить 50%.

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Збудник правця – бактерії, які живуть в ґрунті і в кишковому тракті тварин. Отже, інфікуватися правцем можна:

при попаданні зараженого ґрунту в рану;

внаслідок укусу тварини;

через заражені предмети (цвях у землі, граблі, паркан).

У яких випадках необхідна екстрена вакцинація:

травми з порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок;

обмороження та опіки (термічні, хімічні, радіаційні) II, III і IV ступенів;

проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту;

гангрени або некрози тканин на будь-якому етапі, абсцеси;

укуси тварин;

пологи поза медичними установами;

позагоспітальні аборти.

Які вакцини використовують

Для екстреної імунопрофілактики правця рекомендується використовувати вакцини:

АДП-М – адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі зменшеним вмістом антигенів;

ППЛІ – протиправцевий людський імуноглобулін, який готують з крові людей, що мають повний курс щеплень від правця і роблять ревакцинацію кожні десять років.

Кількість доз і терміни введення:

АДП-М – не раніше третього і не пізніше 20-го дня з моменту отримання травми;

ППЛІ – імуноглобулін застосовують негайно.

Дозу вакцини визначить лікар, залежно від того, скільки щеплень людина отримала в минулому.

Перевірте за календарем щеплень, чи маєте ви або ваша дитина всі необхідні щеплення від правця.

Необхідність екстреної вакцинації

Важливо! Якщо ви не пам’ятаєте, чи є у вас всі рутинні щеплення від правця, обов’язково зробіть екстрену вакцинацію. Це не завдасть шкоди вашому здоров’ю, тоді як захворювання на правець може бути смертельним.