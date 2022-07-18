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Вакцинація

Питання життя і смерті: в яких випадках і в які терміни потрібно робити екстрену вакцинацію проти правця

18 Липня 2022, 16:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України підготувало серію матеріалів про екстрену вакцинацію, щоб українці знали, як захистити себе навіть після контакту зі збудником інфекції.

– В Україні екстрену вакцинацію можна зробити від правця, сказу, кору, вітрянки, дифтерії та гепатитів А і В, – наголошується в повідомленні пресслужби МОЗ.

Перша публікація МОЗ присвячена екстреному захисту від правця – інфекції, яка вражає нервову систему. При важкій формі захворювання ризик померти становить 50%.

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Збудник правця – бактерії, які живуть в ґрунті і в кишковому тракті тварин. Отже, інфікуватися правцем можна:

  • при попаданні зараженого ґрунту в рану;
  • внаслідок укусу тварини;
  • через заражені предмети (цвях у землі, граблі, паркан).

У яких випадках необхідна екстрена вакцинація:

  • травми з порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок;
  • обмороження та опіки (термічні, хімічні, радіаційні) II, III і IV ступенів;
  • проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту;
  • гангрени або некрози тканин на будь-якому етапі, абсцеси;
  • укуси тварин;
  • пологи поза медичними установами;
  • позагоспітальні аборти.

Які вакцини використовують

Для екстреної імунопрофілактики правця рекомендується використовувати вакцини:

АДП-М – адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі зменшеним вмістом антигенів;

ППЛІ – протиправцевий людський імуноглобулін, який готують з крові людей, що мають повний курс щеплень від правця і роблять ревакцинацію кожні десять років.

Кількість доз і терміни введення:

АДП-М – не раніше третього і не пізніше 20-го дня з моменту отримання травми;

ППЛІ – імуноглобулін застосовують негайно.

Дозу вакцини визначить лікар, залежно від того, скільки щеплень людина отримала в минулому.

Перевірте за календарем щеплень, чи маєте ви або ваша дитина всі необхідні щеплення від правця.

Необхідність екстреної вакцинації

Важливо! Якщо ви не пам’ятаєте, чи є у вас всі рутинні щеплення від правця, обов’язково зробіть екстрену вакцинацію. Це не завдасть шкоди вашому здоров’ю, тоді як захворювання на правець може бути смертельним.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація МОЗ України поради лікаря Правець
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