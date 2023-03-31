Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя рассказали, что они думают по поводу обязательности утреннего приема пищи.

— Советы о том, что завтракать нужно обязательно, согласно многим исследованиям, не имеют смысла. А иногда желание добросовестно придерживаться таких рекомендаций может только навредить, — утверждают специалисты по питанию.

По их мнению, уверения в том, что завтрак якобы настраивает желудок на “рабочий режим” утром, правда лишь отчасти. Потому что сбалансированный завтрак — действительно хорошая идея. Так же, как сбалансированный обед, ужин и закуски.

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Значение имеет не столько время приема пищи, но и количество калорий и их распределение в течение дня.

Говорить об обязательности завтраков начали после результатов исследований на основе наблюдения. Они показывают, в частности, что у людей, которые начинают день с завтрака, меньше проблем со здоровьем.

Однако данные, основанные только на наблюдениях, не являются однозначными. Ведь не учитывается тот факт, что обычно люди, которые имеют четкий распорядок дня и регулярно завтракают, так же регулярно занимаются спортом и уделяют больше внимания своему рациону и здоровью в целом.

Рандомизированные клинические исследования влияния завтрака на индекс массы тела показывают, что нет достоверной разницы между теми, кто пропускает утренний прием пищи и теми, кто регулярно завтракает.

Это означает лишь, что следует быть внимательными к собственному организму и самочувствию. Если вы не чувствуете голода утром, не насилуйте себя овсянкой. И наоборот, если завтрак — это ваш утренний ритуал, и вы действительно чувствуете, что тебе это нужно, то приятного аппетита!

Важно понимать, что завтрак — это действительно здоровая привычка, которая сама по себе не является волшебным щитом от всех болезней, а действует комплексно совместно с другими факторами, такими как здоровый сон, достаточная физическая активность и другими.

Источник: Береги себя