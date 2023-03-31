Експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розповіли, що вони думають з приводу обов’язковості ранкового прийому їжі.

– Поради про те, що снідати потрібно обов’язково, згідно з багатьма дослідженнями, не мають сенсу. А іноді бажання сумлінно дотримуватися таких рекомендацій може тільки нашкодити, – стверджують фахівці з харчування.

На їхню думку, запевнення в тому, що сніданок нібито налаштовує шлунок на “робочий режим” вранці, правда лише частково. Тому що збалансований сніданок – це справді гарна ідея. Так само, як збалансований обід, вечеря та закуски.

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Значення має не стільки час прийому їжі, а й кількість калорій і їхній розподіл протягом дня.

Говорити про обов’язковість сніданків почали після результатів досліджень на основі спостереження. Вони показують, зокрема, що люди, які починають день зі сніданку, мають менше проблем зі здоров’ям.

Однак дані, що ґрунтуються лише на спостереженнях, не є однозначними. Адже не враховується той факт, що зазвичай люди, які мають чіткий розпорядок дня і регулярно снідають, так само регулярно займаються спортом і приділяють більше уваги своєму раціону і здоров’ю загалом.

Рандомізовані клінічні дослідження впливу сніданку на індекс маси тіла показують, що немає достовірної різниці між тими, хто пропускає ранковий прийом їжі і тими, хто регулярно снідає.

Це означає лише, що слід бути уважними до власного організму і самопочуття. Якщо ви не відчуваєте голоду вранці, не ґвалтуйте себе вівсянкою. І навпаки, якщо сніданок – це ваш ранковий ритуал, і ви справді відчуваєте, що вам це потрібно, то смачного!

Важливо розуміти, що сніданок – це справді здорова звичка, яка сама по собі не є чарівним щитом від усіх хвороб, а діє комплексно спільно з іншими факторами, такими як здоровий сон, достатня фізична активність тощо.

Джерело: Бережи себе