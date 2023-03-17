Харчування з урахуванням групи крові у 1996 році запропонував лікар-натуропат Пітер Д’Адамо. Його книга Їжте правильно відповідно до свого типу стала бестселером.

Основна ідея цієї системи харчування полягала в тому, що фізіологічна реакція на їжу пов’язана з групою крові. Д’Адамо пропонував їсти продукти, які були поширені під час еволюції конкретної групи крові. На його думку, таке харчування покращує загальне здоров’я та зменшує ризик хронічних захворювань.

У харчування за групою крові було і є багато послідовників, а науковці проводять багато досліджень для вивчення зв’язку між системою харчування по типу крові та впливу її на здоров’я.

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Групи крові та харчування

Достеменно не встановлено, чому у нас різні групи крові. Популярні теорії припускають, що вони виникли з часом.

Є чотири основні групи крові: тип 0 (перша група) є найпоширенішою у світі, і вона не має жодного антигену, тип А (друга група) містить антиген А, тип B (третя група) має антиген B, тип АВ (четверта група) — антигени А і В.

Доктор Д’Адамо запропонував для кожної групи крові певний спосіб харчування на основі того, коли ця група крові була ідентифікована. Він висунув теорію про те, що потрібно їсти ті продукти, які були найбільш поширеними у харчуванні людини в той час.

Згідно з теорією доктора Д’Адамо, перша група крові є найдавнішою та походить від кроманьйонців. Це було в період мисливців і збирачів. Тому він рекомендував людям з цією групою крові харчування з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом білка.

Наступною була друга група, яка виникла, коли люди почали займатися землеробством. Доктор Д’Адамо припустив, що рослинне харчування найкраще підходить для цієї групи крові.

Третя група крові, на думку доктора, з’явилася в кочових популяціях, які зосереджувалися на скотарстві. У їхньому раціоні переважали м’ясні та молочні продукти.

Рідкісна, четверта група крові, виникла менш як тисячу років тому, в результаті змішування двох популяцій — землеробів і кочівників. Для раціону людей з цією групою крові доктор Д’Адамо порадив індичку, тофу, морепродукти та овочі.

Недоліки дієт за групами крові

Щоб дотримуватися дієти за групою крові, потрібно докласти багато зусиль, оскільки списки того, що можна і чого не можна їсти, досить великі. А якщо в одній родині є люди з різними групами крові, значно ускладнюється приготування спільної їжі.

Окрім цього практичного аспекту, дієта за групою крові має дві основні проблеми:

Бракує доказів на підтвердження ефективності. Д’Адамо досліджував, що їли люди в той час, коли група крові потенційно розвивалася. Він вважав, що їхні тіла були краще пристосовані до такого типу їжі, хоча це не доведено науково. Також є теорія, що найдавнішою групою крові була четверта, а три інші мутували з неї.

Насправді група крові не має значення

Результати досліджень демонструють, що дотримуючись дієти, рекомендованої для першої, другої та четвертої груп крові, ви отримаєте позитивний результат незалежно від групи крові. До прикладу, якщо людина з третьою групою крові перейде на вегетаріанське харчування, рекомендованої для другої групи крові, це все одно знизить у неї ризик серцевих захворювань.

А позитивні результати, отримані від харчування, передусім пов’язані з корисністю продуктів, які формують модель харчування — багато фруктів, ягід і овочів, цільне зерно, горіхи та менше нежирного м’яса.

Чи варто спробувати

Плани харчування для першої, другої та четвертої груп крові здорові для всіх. Але дієту для третьої групи крові не рекомендують навіть для пробного застосування. Вона містить насичені жири, що пов’язано з ризиком захворювань серця та судин.

Отже, важливо просто вибрати здоровий спосіб харчування, який найкраще відповідає вашому стилю життя і якого ви можете дотримуватися тривалий час.

Джерело: Олег Швець