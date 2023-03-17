Питание с учетом группы крови в 1996 году предложил врач-натуропат Питер Д’Адамо. Его книга Ешьте правильно в соответствии со своим типом стала бестселлером.

Основная идея этой системы питания заключалась в том, что физиологическая реакция на еду связана с группой крови. Д’Адамо предлагал есть продукты, распространенные во время эволюции конкретной группы крови. По его мнению, такое питание улучшает общее здоровье и уменьшает риск хронических заболеваний.

В питании по группе крови было и есть много последователей, а ученые проводят много исследований для изучения связи между системой питания по типу крови и влияния ее на здоровье.

Сейчас смотрят

Группы крови и питание

Достоверно не установлено, почему у нас разные группы крови. Популярные теории предполагают, что они возникли со временем.

Есть четыре основные группы крови: тип 0 (первая группа) является самой распространенной в мире, и она не имеет антигена, тип А (вторая группа) содержит антиген А, тип B (третья группа) имеет антиген B, тип АВ (четвертая группа) — антигены А и В.

Доктор Д’Адамо предложил для каждой группы крови определенный способ питания на основе того, когда эта группа крови была идентифицирована. Он выдвинул теорию о том, что нужно есть те продукты, которые были наиболее распространены в питании человека в то время.

Согласно теории доктора Д’Адамо, первая группа крови является самой древней и происходит от кроманьонцев. Это было в период охотников и собирателей. Поэтому он рекомендовал людям с этой группой крови питание с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка.

Следующей была вторая группа, возникшая, когда люди начали заниматься земледелием. Доктор Д’Адамо предположил, что растительное питание лучше подходит для этой группы крови.

Третья группа крови, по мнению доктора, появилась в кочевых популяциях, которые сосредоточивались на скотоводстве. В их рационе преобладали мясные и молочные продукты.

Редкая, четвертая группа крови возникла менее тысячи лет назад, в результате смешения двух популяций – земледельцев и кочевников. Для рациона людей с этой группой крови доктор Д’Адамо посоветовал индейку, тофу, морепродукты и овощи.

Недостатки диет по группам крови

Чтобы соблюдать диету по группе крови, нужно приложить много усилий, поскольку списки того, что можно и чего нельзя есть, достаточно велики. А если в одной семье есть люди с разными группами крови, значительно усложняется приготовление общей пищи.

Кроме этого практического аспекта диета по группе крови имеет две основные проблемы:

Недостает доказательств для подтверждения эффективности. Д’Адамо исследовал, что ели люди в то время, когда группа крови потенциально развивалась. Он считал, что их тела были лучше приспособлены к такому типу пищи, хотя это не доказано научно. Также есть теория, что самой древней группой крови была четвертая, а три другие – мутировали из нее.

На самом деле группа крови не имеет значения

Результаты исследований показывают, что соблюдая диету, рекомендованную для первой, второй и четвертой групп крови, вы получите положительный результат независимо от группы крови. К примеру, если человек с третьей группой крови перейдет на вегетарианское питание, рекомендованное для второй группы крови, это все равно снизит у него риск сердечных заболеваний.

А положительные результаты, полученные от питания, прежде всего, связаны с полезностью продуктов, которые формируют модель питания – много фруктов, ягод и овощей, цельное зерно, орехи и меньше жирного мяса.

Стоит ли пробовать

Планы питания для первой, второй и четвертой групп крови полезны для всех. Но диету для третьей группы крови не советуют даже для пробной попытки. Она содержит насыщенные жиры, что связано с риском болезней сердца и сосудов.

Следовательно, важно просто выбрать здоровый способ питания, который лучше всего соответствует вашему стилю жизни и которого вы можете придерживаться длительное время.

Источник: Олег Швец