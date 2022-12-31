Средиземноморская диета продлевает жизнь на годы, подтвердило новаторское 20-летнее исследование. Люди, потребляющие в основном фрукты, овощи, рыбу, орехи и оливковое масло живут дольше, чем другие.

По словам экспертов, они меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и другими опасными для жизни заболеваниями. Это следует из анализов образцов крови и мочи добровольцев в возрасте старше 65 лет, взятых в течение 20 лет в регионе Кьянти, Италия.

Биомаркеры в еде указывали на диету каждого участника исследования, впервые проанализировавшего определенные химические вещества в продуктах.

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Команда также изучила определенные питательные вещества, жирные кислоты и жиры в крови.

Профессор Кристина Андрес-Лакуева из Барселонского университета сказала, что типичная средиземноморская диета, которая давно связана с хорошим здоровьем и крепким сердцем, защищает от всех причин смерти.

Ее коллега Томас Мероно поддерживает использование этих биомаркеров в мониторинговых оценках для изучения пользы для здоровья, связанной со средиземноморской диетой.

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета – это система питания, которая предусматривает много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла.

Диета средиземноморья снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, болезни Альцгеймера. Также она помогает избавиться от лишних килограммов.

Не стоит искать перечень продуктов, которые необходимы для средиземноморской диеты. Главное составить ориентировочный план здорового питания, который можно корректировать, согласно возможностям и предпочтениям.

К тому же к Средиземноморью относится много стран, имеющих свои особенности национальных кухонь. Однако все они основаны на сходных принципах: