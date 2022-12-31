Середземноморська дієта продовжує життя на роки, що підтвердило новаторське 20-річне дослідження. Люди, які споживають в основному фрукти, овочі, рибу, горіхи та оливкову олію живуть довше, ніж інші.

За словами експертів, вони менше страждають на серцево-судинні захворювання, рак та інші небезпечні для життя захворювання. Це випливає з аналізів зразків крові та сечі добровольців віком від 65 років, взятих протягом 20 років у регіоні К’янті, Італія.

Біомаркери в їжі вказували на дієту кожного учасника дослідження, який вперше проаналізував певні хімічні речовини в продуктах.

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Команда також вивчила певні поживні речовини, жирні кислоти та жири у крові.

Професор Крістіна Андрес-Лакуєва з Барселонського університету сказала, що типова середземноморська дієта, яка давно пов’язана з хорошим здоров’ям та міцним серцем, захищає від усіх причин смерті.

Її колега Томас Мероно підтримує використання цих біомаркерів у моніторингових оцінках для вивчення користі здоров’ю, пов’язаної із середземноморською дієтою.

Середземноморська дієта

Середземноморська дієта – це система харчування, яка передбачає багато фруктів та овочів, цільнозернових продуктів, риби та оливкової олії.

Дієта середземномор’я знижує ризик серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, хвороби Альцгеймера. Також вона допомагає позбутися зайвих кілограмів.

Не варто шукати перелік продуктів, які потрібні для середземноморської дієти. Головне скласти орієнтовний план здорового харчування, який можна коригувати, відповідно до можливостей та переваг.

До того ж до Середземномор’я належать багато країн, що мають свої особливості національних кухонь. Проте всі вони ґрунтуються на подібних принципах: