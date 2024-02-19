Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как горячая вода, выпитая с утра натощак, способствует омоложению всего организма.

Плюс десять лет жизни

— Стакан горячей воды натощак оказывает поистине волшебное действие на наш организм. Недаром этот метод с давних времен практикуют тибетские монахи, которые утверждают, что горячая вода с утра прибавляет 10 лет жизни, — говорит Людмила Сердюк.

По словам врача, горячая вода благотворно сказывается на процесс обновления клеток, замедляя тем самым процессы увядания и старения.

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Кроме того, по словам медика, горячая вода отлично смывает всю вредную микрофлору, которая за ночь скапливается в слизистой желудочно-кишечного тракта.

Людмила Сердюк рекомендует воду с температурой примерно 40-45°С. При этом медик советует вообще избегать холодных напитков, тем более со льдом.