Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, як гаряча вода, випита зранку натщесерце, сприяє омолодженню всього організму.

Плюс десять років життя

– Склянка гарячої води натщесерце чинить воістину чарівну дію на наш організм. Недарма цей метод з давніх часів практикують тибетські ченці, які стверджують, що гаряча вода зранку додає 10 років життя, – каже Людмила Сердюк.

За словами лікаря, гаряча вода благотворно впливає на процес оновлення клітин, сповільнюючи тим самим процеси в’янення і старіння.

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Крім того, за словами медика, гаряча вода відмінно змиває всю шкідливу мікрофлору, яка за ніч накопичується в слизовій шлунково-кишкового тракту.

Людмила Сердюк рекомендує воду з температурою приблизно 40-45°С. При цьому медик радить взагалі уникати холодних напоїв, тим більше з льодом.