24 февраля 2022 года изменило жизнь всех без исключения украинцев. Многие, не колеблясь, взяли в руки оружие, чтобы защищать родную землю, семью, свободу. Среди них были и женщины. Каждая, конечно, имела свои резоны, аргументы и причины.

Работница аптеки, а по совместительству успешный фитнес-тренер Ирина Ольховская сначала не думала, что примет такое неожиданное для себя решение — стать военной.

В первые дни вражеского нашествия выехала из Киева к родителям в Кировоградскую область. Но тревожная страшная информация, которая распространялась через теленовости, интернет, окутывала душу, но не страхом и отчаянием, а гневом.

— Увидев фото и видео из Бучи, рыдала три дня подряд. И ночью мне снились те ужасы, потому что утром просыпалась в слезах, — вспоминает Ирина. — Однако больше за все время войны я не плакала, не могу.

Добровольцем пошел брат. Мама, конечно, очень волновалась, но Ирина все же решилась сказать, что она тоже приняла такое же решение, так как имеет медицинское образование, следовательно, сегодня нужна в армии.

Отговаривали ли родители, которые только что отправили на войну сына? Нет. Потому что знали свою дочь. Попросили только, чтобы не лезла в ад.

Она вернулась в Киев, не стала устраиваться на работу, а решительно пошла в военкомат.

— Мой пыл не оценили, сказали женщин, по их желанию, начнут призывать позже. Идите, ждите. Я вышла оттуда с чувством не обиды, а разочарования, — вспоминает Ирина.

Она вышла на работу в аптеку, и когда к окошку подошли ребята в военной форме, решилась спросить: Вам врачи не нужны? Военные переспросили: Вы серьезно?

Она была серьезна как никогда, и ее пригласили на собеседование в подразделение теробороны. Первое, что она услышала, был возглас: Она же такая маленькая, на нее и форму не подберешь!

— Действительно, при росте 165 см, я весила 55 кг, и военную форму мне так и не подобрали. Пришлось ездить по Киеву и искать мой размер, — со смехом вспоминает Ирина.

Уже полгода она — медик взвода подразделения теробороны. Владеет автоматом, который впервые в жизни взяла в руки осенью прошлого года, учит своих подопечных тактической медицине — оказывать первую помощь и себе, и другим, останавливать кровь, накладывать турникет, выносить раненых с поля боя.

Те ребята, которые, собственно, стали ее крестными в военном деле — сейчас ее побратимы, лучшие командиры. Убеждают девушку, что не ошиблись в красавице из аптеки. Она постоянно поддерживает связь с теробороновцами, которые сейчас воюют в горячих точках.

— Конечно, хочется расспросить, как там, что там. Но все военные знают, если на звонок или на СМС получил ответ: Я жив, все нормально, это красноречивее и весомее любого текста. Такие же ответы я получаю и от брата, — говорит Ирина.

На своей странице в Instagram Ирина Ольховская еще до войны писала о роли и сущности женщины, которую назвала загадкой Вселенной, которая не должна быть разгадана. А сегодня украинскую женщину на войне она характеризует одним словом — воин.

— Встречаю женщин-медиков, которые спасают и выхаживают раненых в госпитале, женщин-волонтеров, которые подставляют плечо и в закупке дронов, и в приготовлении вкусностей для ребят на фронте, и в эвакуации детей из-под обстрелов, одна из моих подруг — гранатометчица, знаю женщин-снайперов, — говорит медик.

Поэтому сегодня выражение У войны не женское лицо — неверное. Наша война имеет множество лиц, и независимо от того, мужчина ты или женщина, все — воины, убеждена Ирина.

На вопрос, изменилась ли внутренне Ирина Ольховская за этот сложный период, отвечает неожиданно: стала чаще улыбаться. Потому что хорошее настроение, улыбка очень влияют на окружающих, придают им уверенность, душевное равновесие.

Изменились и жизненные приоритеты — материальное благополучие совсем не интересует Ирину.

— Главное — победа и чтобы все вернулись живыми, — делится девушка.

С чем связывает свою мирную жизнь после победы? Не колеблясь, ответила, что хочет вернуться к своей специальности, которую получила в Запорожском медицинском университете — стать детским врачом.

Медик взвода Ирина Ольховская считает педиатрию самой необходимой и мирной профессией. Это убеждение также родилось во время войны.