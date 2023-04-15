Ежесекундно они могут сменить теплый и сухой блиндаж на эвакуационную машину. Дежурство военных медиков проходит в напряженном ожидании.

— Случаи разные бывали у нас. Когда за несколько часов было 54 раненых, когда 30. Это все зависит от интенсивности, — говорит военный медик Анна.

Каждый день, выходя на дежурство, экипажи медиков надеются, что работы будет как можно меньше. И хотя они не находятся прямо на поле боя, всегда знают, какая ситуация там, где настоящий ад.

– Сейчас пошли пулевые, потому что идут контактные бои и больше контакта с врагом, – говорит военный медик Игорь.

Игорь показывает весь арсенал медикаментов, без которого не обходится ни один выезд.

– Рюкзак это основа. У каждого медика есть рюкзак, сложенный под него, чтобы он знал, что у него где лежит. Здесь есть ампулы разные: и обезболивающие, и противосудорожные, и кровоостанавливающие. Самое основное это кровоостанавливающее, – говорит медик.

Раненых с “нуля” доставляют боевые медики бронированным тягачем МТ ЛБ, который армейцы прозвали “мотолыгой”.

— Мы приезжаем на позиции, оказываем первую помощь раненому – турникет, тампонаж. Куда сейчас больше всего выездов? Ну в большинстве Бахмут, Ивановка, – говорит военный медик Виталий.

С позиций раненых доставляют на пункт медицинской эвакуации.

– У них настроение поднимается, когда нас видят, потому что они знают, что они в надежных руках, – говорит Игорь.

Спасая жизнь других медики каждый раз рискуют и собственной, потому что россияне открывают огонь без разбора. А бронированных специализированных машин им не хватает.

– Вот Хаммер. Громко, классно звучит, но он не бронированный. Как стараемся обезопасить свой путь? Больше давить на газ. Ну как еще уберечься? Здесь не можешь никак себя обезопасить, – говорит Иван, военнослужащий ВСУ.

Боец Павел вспоминает, как во время дежурства на “медэваке” произошел обстрел, скорее всего это был минометный обстрел.

– Прилетело где-то в районе может 20, может меньше метров и повредило нам машину. Слава богу не задело каких-то важных агрегатов, только порубило, — говорит Павел.

К счастью, и людей в тот момент в машине не было. Ни медиков, ни раненых. Так что жертв удалось избежать.